Как сохранить сексуальную активность в длительных отношениях

Интимная жизнь не может с годами улучшаться сама собой, предупредила уролог и сексолог Екатерина Макарова. Секреты сохранения сексуальной активности в длительных отношениях она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

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«По-настоящему качественная интимная жизнь возможна тогда, когда отношения становятся сокровенными, почти куртуазными. Это значит, что партнеры выработали друг к другу высокий уровень доверия, общаются напрямую, без масок. Не боятся проявить уязвимость друг перед другом», — объяснила она.

Прежде всего, по словам Макаровой, необходимо практиковать разнообразие.

«Если у вас секс по расписанию, используйте внеочередные свидания, где нарушается ход событий. Если у вас часто долгий чувственный секс, устраивайте марафон дикого быстрого секса и наоборот. Меняйте место для секса, приглашайте друг друга на ночь в отель каждый месяц», — посоветовала она.

Сексолог также порекомендовала экспериментировать в постели: например, практиковать ежедневный секс в течение месяца или нестандартную близость, когда партнеры применяют только петтинг, будто подростки.

«В этом состоянии много игры, озорства, выдумки, а значит, и ресурса для эмоциональной реабилитации вашей пары», — рассказала врач.

«Ходите просто на свидание без никаких сексуальных долженствований. Просто ради приятного времяпровождения. Такие свидания позволяют партнерам снять обязательство с секса и дают возможность наслаждаться обществом друг друга, возрождают партнерский компонент отношений», —Екатерина Макарова уролог, сексолог.

Чтобы узнать, что нужно партнеру для удовольствия, Макарова предложила использовать честную коммуникацию, фразы вроде:

«Чего бы тебе сейчас хотелось» или «Мне кажется, было бы эффективно, если бы мы …» «Самое главное — выполняйте все эти советы с любовью друг к другу и с искренним желанием сохранить и укрепить отношения, и все получится», — резюмировала она.

Ранее сексолог Милана Соколова рассказала, как в пожилом возрасте сохранить интерес к сексу. По ее словам, для этого необходимо вести здоровый образ жизни.