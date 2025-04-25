Адвокат по разводам раскрыл наиболее распространённые ошибки изменников

Чемпионат.com

Неверность является одной из основных причин разводов. Американский семейный адвокат Джеймс Секстон, имеющий многолетний опыт ведения бракоразводных процессов, рассказал об ошибках, которые совершают супруги-изменники.

Перечислены наиболее распространенные ошибки изменников
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По словам юриста, сегодня одним из решающих факторов выявления супружеской неверности является синхронизация электронных устройств.

Подобные технические ошибки, как отмечает Джеймс Секстон, встречаются чрезвычайно часто и зачастую создают неопровержимые доказательства в ходе судебных разбирательств.

Ещё одна распространённая ошибка — излишняя уверенность в «конфиденциальности» мобильных устройств. Многие изменники не отключают автоматическую синхронизацию между своими телефонами, планшетами и компьютерами, из-за чего сообщения, фотографии и прочая конфиденциальная информация становится доступна другим членам семьи.

Также многие часто проявляют неосторожность в работе с облачными сервисами и приложениями, позволяющими удалённо просматривать данные на устройствах партнёра.

Джеймс Секстон подчёркивает, что случаи подобного технического разоблачения происходят практически еженедельно в практике адвокатов по семейным делам.

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