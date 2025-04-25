Перечислены наиболее распространенные ошибки изменников

Неверность является одной из основных причин разводов. Американский семейный адвокат Джеймс Секстон, имеющий многолетний опыт ведения бракоразводных процессов, рассказал об ошибках, которые совершают супруги-изменники.

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По словам юриста, сегодня одним из решающих факторов выявления супружеской неверности является синхронизация электронных устройств.

Подобные технические ошибки, как отмечает Джеймс Секстон, встречаются чрезвычайно часто и зачастую создают неопровержимые доказательства в ходе судебных разбирательств.

Ещё одна распространённая ошибка — излишняя уверенность в «конфиденциальности» мобильных устройств. Многие изменники не отключают автоматическую синхронизацию между своими телефонами, планшетами и компьютерами, из-за чего сообщения, фотографии и прочая конфиденциальная информация становится доступна другим членам семьи.

Также многие часто проявляют неосторожность в работе с облачными сервисами и приложениями, позволяющими удалённо просматривать данные на устройствах партнёра.

Джеймс Секстон подчёркивает, что случаи подобного технического разоблачения происходят практически еженедельно в практике адвокатов по семейным делам.