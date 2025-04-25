Три самые частые причины проблем в сексе

Сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова назвала самые распространенные причины проблем в сексе. В разговоре с «Лентой.ру» она также перечислила способы с ними справиться.

По словам Соколовой, чаще всего проблемы в интимной жизни возникают из-за того, что у партнеров разное либидо. Чтобы справиться с этим, сексолог посоветовала открыто обсуждать свои желания и потребности и не обвинять друг друга.

«Найдите компромисс: пусть один раз инициирует секс тот, кто хочет чаще, а в следующий раз — тот, кому нужно больше настроиться. Если разрыв в потребностях велик и вызывает конфликты, стоит обратиться к сексологу», — порекомендовала она.

Сексолог добавила, что со временем интерес к интимной жизни может снижаться из-за ее однообразия. Специалистка подчеркнула, что это проблема может возникать даже в отношениях, которые поначалу были очень страстными.

«Рутина убивает спонтанность, и секс начинает казаться больше обязанностью, чем удовольствием. Оживить интимную жизнь помогут эксперименты: новые позы, необычные места или использование игрушек. Иногда достаточно вспомнить, что в начале ваших отношений добавляло остроты: долгие поцелуи, смелые прикосновения или неожиданные жесты», — Милана Соколова, сексолог.

Еще одной причиной потери интереса к сексу Соколова назвала проблемы с эмоциональной связью. Если между партнерами накопились обиды или недоверие, это неизбежно отражается на интимной близости. Чтобы вернуть теплоту, необходимо решить внутренние конфликты и научиться говорить друг с другом открыто и уважительно, рекомендовала она. Вернуть эмоциональную близость, по мнению сексолога, помогут романтические жесты и совместное время, проведенное без телефонов и других отвлекающих факторов.

Ранее сексолог Таина Марис Коста дала пять советов, как вернуть страсть в отношения. Для этого, в частности, она предложила партнерам делиться чувствами и решать конфликты до отхода ко сну.