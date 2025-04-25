Эксперт осудила «выпады» в адрес одиноких 30-летних парней

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала заявление депутата Татьяны Буцкой, которая назвала одиноких молодых людей 30 лет самыми худшими и ненадежными сотрудниками. Парламентарий заявила, что критика в адрес молодежи звучит не впервые, а проблема, почему мужчины откладывают создание семьи, связана с отсутствием жилья, гарантированной работы и достойной зарплаты. И здесь стоит говорить о роли государства, а пока решение этих вопросов на плечах самих молодых людей, считает Останина. Мнение депутата приводит сайт «Страсти».

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«Это не первый и не единственный выпад в адрес нашей молодежи. Годом ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко обвинил современных девушек в том, что они поздно вступают в брак их карьерными устремлениями. Якобы девушки стремятся строить карьеру, поэтому не хотят вступать в брак, не хотят создавать семью, не хотят рожать детей. Нечто подобное сейчас высказывается в отношении парней. А может все-таки задуматься о роли власти в том, что современная молодежь откладывает и время вступления в брак, и рождение детей, по той простой причине, что государство, по сути дела, отказалось от того, чтобы обеспечить современной молодежи базовые потребности для создания молодой семьи. Ведь первая и главная базовая потребность – это наличие жилья, вторая базовая потребность – гарантированная работа и достойная заработная плата. Все это сейчас, по сути дела, является проблемой самих молодых людей», - сказала Останина.

Депутат напомнила о действующей государственной программе «Молодая семья»: на очереди по ней стоит 131 тысяча семей, однако по достижении 35 лет участники лишаются права получения выплат на приобретение квартиры. Поэтому, считает Нина Александровна, необходимо предоставлять социальное или арендное жилье для молодых семей.

«Посудите сами, если говорить о жилье, то у нас единственная государственная программа «Молодая семья» финансируется в объеме 4 миллиарда в год. Где-то 13 тысяч молодых семей получают по этой программе жилье, на всю страну у нас 89 субъектов федерации. 131 тысяча семей стоит сейчас на очереди по этой программе, но когда исполняется одному члену 35 лет, то она выбывает из этой программы. Поэтому выход тут один. Это социальное либо арендное жилье для молодой семьи. И тогда уже, если молодой человек решил вступить в брак, сделать предложение девушке, то он знает, что а) если это вуз, то семейное общежитие, б) если это молодой специалист, то социальное бесплатное жилье, которое будет гарантировано ему по окончании вуза в течение двух лет, как это было в советские годы. И тогда уже не в 30 лет он будет вступать в брак, а в 22 года окончил вуз и понимает, что в 24 года, если он встанет на очередь вместе с своей будущей женой, вступив в брак, то они получат через 2 года жилье. Но эти два года каким-то образом постараются у родителей получить помощь, пожить совместно, понимая, что через два года социальное жилье у них будет», - сказала Останина.

Депутат считает, что государство не все сделало для молодежи. Обвинять ее в нежелании вступать в брак несправедливо, уверена Останина.

«Поэтому прежде, чем обвинять сегодня нашу молодежь в карьеризме, в нежелании вступать в брак, я все-таки, что называется, на себя в политическое зеркало посмотрела, все ли мы сделали для нашей молодежи. И честно признала, нет не все. Сначала давайте спросим себя, чем мы помогли нашей молодежи, потому что большая часть молодых людей получает высшее образование платно за счет того, что им помогают родители. Пока, я считаю, делать такие выводы, обвиняя нашу молодежь в том, что они не хотят вступать в брак и рожать детей, по отношению к самой молодежи, мягко говоря, несправедливо. А по большому счету это отталкивает молодежь от тех политиков, которые делают подобные заявления», - заключила парламентарий.

Ранее Нина Останина раскритиковала идею увеличить декретный отпуск. Она заявляла, что новая мера может привести к еще большей дискриминации женщин.