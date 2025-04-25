Психолог объяснила, как разговаривать с ветеранами о войне

Психолог напомнила о тактичности при разговоре с ветеранами о событиях военного времени
При общении с пережившими войну ветеранами важны тактичность и уважение к чужим эмоциям. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила психолог и преподаватель Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы столицы Жанна Бакулина.
«Воспоминания о войне для ветерана – это очень глубокие и сильные эмоции. Поэтому, начиная разговор, будьте готовы к тому, что рассказ по разным причинам может резко оборваться, а родной человек погрузится в тяжелые размышления. Не следует торопить близкого и выпытывать подробности. Сделайте паузу, побудьте рядом молча, и только в том случае, если ветеран сам захочет продолжить, внимательно дослушайте до конца», – сказала Жанна Бакулина.
Психолог отметила, что во время рассказа пожилой человек может заплакать – в этот момент важно дать ему проявить эмоции.
«Сделайте все, чтобы родной человек не стеснялся своих слез, сохраняйте спокойствие и проявите уважение. Дайте столько времени, сколько нужно для того, чтобы эмоции утихли. Когда он успокоится, искренне поблагодарите его за то, что поделился воспоминаниями», – добавила Жанна Бакулина.
Она напомнила, что у переживших войну особое отношение к хлебу, и рекомендовала дать им возможность рассказать о ценности хлеба подрастающим в семье детям.
«Пусть старшие родственники поделятся с детьми рассказами о том, как ценился каждый кусочек хлеба, как тяжело было его добывать, и как много труда вкладывалось в его производство. Такое общение позволит наладить семейные взаимоотношения и сформировать у молодого поколения реальный образ испытаний войны, а также научит ценить то, что они имеют», – подчеркнула Жанна Бакулина.