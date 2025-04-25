Психолог объяснила, как разговаривать с ветеранами о войне

При общении с пережившими войну ветеранами важны тактичность и уважение к чужим эмоциям. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила психолог и преподаватель Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы столицы Жанна Бакулина.

«Воспоминания о войне для ветерана – это очень глубокие и сильные эмоции. Поэтому, начиная разговор, будьте готовы к тому, что рассказ по разным причинам может резко оборваться, а родной человек погрузится в тяжелые размышления. Не следует торопить близкого и выпытывать подробности. Сделайте паузу, побудьте рядом молча, и только в том случае, если ветеран сам захочет продолжить, внимательно дослушайте до конца», – сказала Жанна Бакулина.

Психолог отметила, что во время рассказа пожилой человек может заплакать – в этот момент важно дать ему проявить эмоции.

«Сделайте все, чтобы родной человек не стеснялся своих слез, сохраняйте спокойствие и проявите уважение. Дайте столько времени, сколько нужно для того, чтобы эмоции утихли. Когда он успокоится, искренне поблагодарите его за то, что поделился воспоминаниями», – добавила Жанна Бакулина.

Она напомнила, что у переживших войну особое отношение к хлебу, и рекомендовала дать им возможность рассказать о ценности хлеба подрастающим в семье детям.