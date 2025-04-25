Какие фетиш-привычки в интиме считаются отклонением

В моменты близости с любимым человеком позволительно все, ну или почти все, если это нравится и доставляет удовольствие обоим. Но укладываются ли в рамки дозволенного фетиш-привычки, которые специалисты зачастую считают отклонением от нормы? Тут важно различать, как именно они проявляются. Врач-сексолог Екатерина Макарова побеседовала с WomanHit на эту пикантную тему.

Болезнь или способ разнообразить секс?

«Иногда фетиш-привычки просто способствуют сексуальному возбуждению, по достижении которого обычный половой акт идет уже традиционным способом. В этом случае, степень „нормальности“ будет зависеть, насколько фетиш-привычка совместима с возможностью установления партнерства», — поясняет медик.

В случае, если это ролевые игры с переодеваниями, предварительные ласки с использованием определенных девайсом или же интим в помещении со специфическим антуражем и аксессуарами, это может быть вариантом нормы.

Но если человек тяготеет к иного рода развлечениям в постели, испытывает возбуждение от нетипичных действий или отдельных частей тела, тут можно говорить об отклонении. Как правило, такие личности с трудом могут найти себе секс-партнера по интересам. А это нередко приводит к дестабилизации и десоциализации, отстраненности от других людей.

«Отклонения» родом из детства и половые различия

Чаще на подобных странностях во время близости зациклены мужчины.

«Это может идти из далекого детства и быть связано с табуированностью материнских половых органов, но в целом это объясняется природой сексуального влечения мужчины вообще. Мужчина в своем возбуждении зациклен на сексуальный стимул. Это может быть грудь, ягодицы, форма тела, наличие определенного белья. Тогда сексуальный ответ мужчины осуществляется по типа S-R, то есть стимул-реакция, по типу условного рефлекса», — поясняет сексолог.

В отличие от мужчин, женское возбуждение связано с ее реакцией на объект вообще, то есть на целостное восприятие личности. Поэтому женщины чаще реагируют сразу на весь комплект: мужчина с определенной формой тела и внешности (мускулатура, бородка, офисный стиль одежды либо спортивный стиль), чем на какую-то одну деталь.

Фетиш-привычки формируются целостно вместе с развитием человека и устанавливаются в процессе реализации его зрелого сексуального опыта. В дальнейшем они скорее обнаруживаются носителем, чем специально заново приобретаются.

Как фетиш-привычки сказываются на качестве жизни

«Если человеку его фетиш-привычка кажется стыдной, странной, он не решается ее открыть своему партнеру, эта привычка сильно ограничивает его репертуар эротического взаимодействия, то тогда имеет смысл обсудить это с сексологом. Специалист поможет наладить сексуальную коммуникацию и приспособить (адаптировать) экзотическое предпочтение человека под нормативные формы полового поведения, подходящие для большинства», — советует врач.

Но порой тяга к экспериментам «на грани» никак не мешает, даже добавляет разнообразия, изюминку в отношения. Если найдется партнер со схожими вкусами — это настоящая удача. Как правило, такие пары чувствуют свою «эксклюзивность» в плане совместного интимного опыта, который позволяет им укрепить свой союз.