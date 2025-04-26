Как противостоять телефонным мошенникам

Через пару лет, а то и пару месяцев, дипфейки прокачаются до такой степени, что их невозможно будет отличить от живого человека. Такой мрачный прогноз выдали эксперты по информационной безопасности. Уже сейчас порядка 40% всех обращений россиян в Лигу безопасного Интернета касаются мошеннических действий, рассказала глава организации Екатерина Мизулина.

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Однако даже при таком бурном развитии криминальной мысли способы борьбы с ней есть, и овладеть ими могут даже старики и дети.

Тема безопасности в сети Интернет волнует всех, об этом говорят цифры и факты. Только за 2024 год мы получили в адрес нашей организации 1 млн 12 тысяч обращений от жителей России в связи с фактами распространения опасного контента в сети Интернет, - рассказала глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина

Треть россиян волнует кибербуллинг - более 32% всех обращений касаются этой темы. По словам Мизулиной, в соцсетях создаются целые сообщества для буллинга, это явление приобрело колоссальные масштабы. Кроме того, любые факты травли в школах сейчас становятся достоянием общественности за считанные часы, поскольку информация разлетается по социальным сетям.

Подростки издеваются над сверстниками и избивают их, не осознавая ответственности за свои действия, только ради популярности и хайпа в соцсетях и съемки такого рода контента. Это страшное явление, которое требует мер со стороны государства, - заявила Екатерина Мизулина.

Вовлечение детей и молодежи в преступления и диверсии через Интернет на второй строчке самых распространенных и опасных подводных камней киберпространства.

Молодежь обманывают и вовлекают в преступления, отправляя на долгие годы за решетку и оставляя тяжелейшие последствия для всей их дальнейшей жизни, - посетовала глава Лиги безопасного Интернета.

Порядка 40% обращений граждан связаны с фактами мошенничества в Сети. Интернет дает возможность орудовать из любой точки мира, отметила Мизулина и добавила, что дело доходит в последнее время до инсценирования похищений детей мошенниками. С учетом роста технологий, особенно технологий ИИ, мошенничество будет расти и дальше. По ее мнению, это значит, что мы должны искать новые действенные варианты отпора и повышать навыки работы сотрудников правоохранительных органов.

Эксперт по информационной безопасности Денис Денисов раскрыл новый принцип борьбы с мошенниками. Если раньше главной целью было успешное выведение афериста на чистую воду, то теперь надо действовать от обратного: убедиться, что говорящий с вами собеседник не мошенник. Как ни печально, но лучший рецепт сейчас – тотальное недоверие. Если уж вы и нарушили правило Воланда никогда не разговаривать с незнакомцами, пусть собеседник хотя бы докажет, что он не компьютерный вор.

Мы живем в мире, когда любой желающий за пару минут двумя нажатиями мыши может сделать дипфейк. Загружаешь в нейросеть изображение, она создает нейроаватар, пишешь текст, и этот нейроаватар читает этот текст голосом человека, который загружен на видео. Причем там и мимика похожая. Через два года, а может, и через два месяца мы достигнем такого уровня, когда мы просто не сможем отличить нейроаватар от живого человека, - предположил эксперт.

Пока уровня похожих как две капли воды на настоящих людей дипфейков мы не достигли, но жертв киберпреступников это не спасает. По словам Дениса Денисова, кибермахинаторы пользуются слабым местом человеческой психики. Каждый из нас уверен в том, что он – человек умный, и его не обмануть. В результате мозг сам подкладывает нам «свинью». Общаясь по телефону с незнакомцем, мы подсознательно убеждаем себя в том, что он не аферист. Потому что ведь «мы же умные, нас не обманешь». Более того, это когнитивное искажение и самообман заставляет нас искренне верить в то, что надо срочно продать квартиру, перевести деньги на безопасный счет или поменять медицинский страховой полис.

При этом аферисты выбирают мишени воздействия под каждую конкретную жертву. Это может быть нестабильное эмоциональное состояние, соответствующий контекст и обстановка, привычка человека доверять внешним признакам (звонящий представился следователем, говорит уверенным командным голосом – значит точно из органов), или торопливость и желание решать вопросы по телефону как можно быстрее.

Способы воздействия на жертву тоже разные: запугивание, давление авторитетом, создание атмосферы спешки. С пожилыми людьми аферисты включают псевдозаботу. Детям предлагают сыграть в увлекательную игру.

Противостоять мошенническим схемам не так-то просто. Нужно освоить определенный алгоритм поведения.

Во-первых, принять информацию к сведению. Во-вторых, ничего не делать дальше, а просто зафиксировать свою эмоцию, спросив себя: «Что я сейчас чувствую?». Далее эксперт советует признаться самому себе в том, что вы в данный момент испытываете дискомфорт и даже страх. Следом необходимо сделать паузу. А дальше уже переходить в наступление и заявить мошеннику о том, что вы приняли его информацию, и выходить из диалога. Наконец, слова незнакомца в телефонной трубке нужно проверить другим способом.

Есть золотое правило: семь раз проверь, один раз доверь. Если вам позвонили якобы из поликлиники и сказали о необходимости поменять полис, ответьте так: