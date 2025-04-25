Психологи объяснили, как справляться с неопределенностью

Быстрые перемены могут вызвать у многих ощущение неопределённости. По словам исследователей, это коллективное беспокойство может сказаться на общественном благополучии.

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Довольно большое количество исследований показывает, что неопределённость бросает вызов способности людей ясно мыслить, просеивать информацию и принимать обоснованные решения. Это может также сделать их восприимчивыми к когнитивным ловушкам. Но есть способы их избежать. Первый - признать, что некоторая неопределённость в жизни неизбежна и даже желательна, предлагает социальный психолог Джессика Алквист из Техасского технологического университета в Лаббоке. Неопределённость наполняет жизнь приключениями, неожиданностями и новизной.

Однако есть проблема. Она заключается в том, что, как показывают исследования, способность людей справляться с неопределённостью ухудшается. Учёные связывают это с более широким использованием Интернета и мобильных телефонов.

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Неопределённость делает нас тревожными, чтобы мы обратили внимание на какие-либо проблемы. В рамках одного исследования, опубликованного в 2015 году, участники, которым гарантировали вознаграждение в размере $2, не работали так усердно, как те, у кого был шанс 50/50 получить либо $1, либо $2. Это значит, что неопределённость способна подпитывать мотивацию.

Неопределённость может усилить наслаждение, говорит психолог Пол Пифф из Калифорнийского университета в Ирвайне. В результате мы больше ценим какие-либо мелочи в жизни. Один из способов справиться с неопределённостью, отмечает Пифф, - это сосредоточиться на более контролируемых, позитивных вещах.

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