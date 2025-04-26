Полезна ли мастурбация в отношениях

Сексолог Ольга Василенко выступила против запрета на мастурбацию в отношениях и объяснила ее пользу. Об этом она рассказала в ходе интервью для YouTube-канала «RTVI Развлечения».

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По словам Василенко, в отношениях бывают ситуации, когда мастурбация просто необходима. В качестве примера специалистка привела беременность женщины, наличие исключающих половой акт заболеваний и разный уровень сексуальной активности у партнеров. Запрет на самоудовлетворение является запретом на доступ к собственному телу, хотя человек должен сам решать, что с ним делать, отметила сексолог.

Тем не менее, как дополнила эксперт, мастурбация может иметь также негативные последствия для отношений. Так происходит при слишком частом самоудовлетворении, которое иногда даже полностью заменяет секс. Дело в том, что мастурбация является быстрой и менее затратной в эмоциональном плане, поэтому мотивация проводить время с партнером в постели постепенно снижается, заключила Василенко.

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