Как женщины соблазняют мужчин с помощью взгляда

Что вы знаете о любви с первого взгляда? Ученые утверждают, что человеку достаточно долей секунды, чтобы оценить глазами партнера и влюбиться в него. Потом требуется еще несколько минут на оценку запаха, голоса, манеры поведения. К четвертой минуте — процесс закончен. Последующее — это просто осознание того факта, что вы влюбились в человека, что называется, с первого взгляда.

Глаза — зеркало души

Недаром бытует такое выражение. Ученые уверены, что по глазам, а точнее взгляду собеседника, можно многое о нем узнать. Главное — разбираться в тонкостях невербальных жестов. Так, например, многие годы назад сформировался устойчивый стереотип, что, если человек лжет, то он непроизвольно отводит взгляд. Так как об этом знают многие, то со временем сформировался и антистереотип — желая убедить человека в чем-то, собеседник старается чаще смотреть ему в глаза.

Мужской взгляд соблазнения

По словам британских ученых, таким приемом часто пользуются представители сильного пола. Они стараются использовать взгляд соблазнения, который исследователи назвали «Топор», не только для убеждения собеседника, но и для очарования понравившейся женщины. Пристальный прямой взгляд в упор на протяжении 7-10 секунд явственно должен сказать партнерше, что собеседник имеет на нее планы. Сами мужчины же считают такой прием проявлением своей силы, воли, агрессии.

Женский взгляд

Женщины в своих методах более изобретательны. Например, они часто используют прием, называемый «Треугольником». Взгляд соблазнительницы при этом сначала фиксируется на правом глазе объекта, потом переходит на левый и ниже – к губам, подбородку или груди. Таким образом женщина очерчивает своеобразный треугольник, как бы «облизывая» мужчину взглядом. Еще один прием — «Качели» — это мимолетный взгляд на мужчину исподтишка, который сразу же ускользает в сторону, как только соблазняемый его пытается поймать. Так повторяется несколько раз. При этом взгляд может сопровождаться легкой улыбкой. В конце концов женщина позволяет себе встретиться с мужчиной глазами, и тут уже в ход идет убийственный «Топор».

Не только взгляд

Кстати, ученые разделяют людей на визуалов, аудиалов и кинестетиков. Вторые чаще ориентируются не на внешнее восприятие, а на слух — тембр голоса, манеру разговора, речь. Что касается кинестетиков, то они при общении стараются находиться как можно ближе к собеседнику, чтобы осторожно коснуться его. При этом глаза они чаще всего опускают вниз.