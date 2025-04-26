Психолог объяснил, почему женщины выбирают мужей-алкоголиков

На днях телеведущая Лера Кудрявцева потрясла публику. Она призналась, что является созависимой и у неё больше нет сил спасать и жалеть. Все сразу поняли, что речь идёт об алкоголизме её мужа, с которым телеведущая борется уже несколько лет. К сожалению, эта ситуация знакома многим женщинам, которые годами пытаются справиться с пагубной привычкой мужа, скатываясь в созависимость и разрушая свою жизнь. Как жить с мужем-алкоголиком? И каким образом его возможно остановить?

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Одной цепью

Это был настоявший крик души.

«Я задолбалась. Я созависимая. Моё утро начинается через преодоление, потому что сил нет уже от слова «совсем». Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог», – призналась Лера.

Женщины, живущие с пьющими мужьями, действительно считаются зависимыми не менее, чем их супруги-алкаши.

Основные черты созависимости – отсутствие внимания к себе, жертвенность и пристальное внимание к поведению супруга.

Вся жизнь таких жён подчинена одному – заставить мужа бросить пить. Они без конца пилят своих непутёвых благоверных, стараются контролировать каждый их шаг и, по возможности, траты. Они всё время в напряжении, их мысли заняты только проблемами мужа, которые они стараются предугадать и предотвратить.

Более того, они ещё и с готовностью берут на себя ответственность за эти проблемы – не уследила, сама довела, не проявила чуткость… В результате женщины, которые связывают свою жизнь с алкоголиками, постепенно отказываются от себя. Им некогда развиваться, заниматься собой, даже к подругам ходить. Они подстраивают свою жизнь под мужа – с этого и начинается зависимость.

И при этом каждая жена алкоголика мечтает, что рано или поздно она сумеет-таки заставить мужа отказаться от его пагубной привычки. Но, как уверяют специалисты, ещё ни одной жене не удавалось заставить мужа-алкоголика бросить пить.

«Управлять взрослым человеком бессмысленно, – предупреждает психолог Игорь Нефёдов. – Только он сам может принять решение изменить свою жизнь. Если рядом с мужчиной находится женщина, которая будет позволять ему падать, он будет продолжать это делать до бесконечности».

Но под понятием «не позволять ему падать» имеются в виду не нотации и тотальный контроль. От них как раз следует отказаться.

«Потому что если вы будете постоянно подставлять ему руки, он будет продолжать жить, как хочет, не неся никакой ответственности. Очень важно запомнить, что пока вы спасаете своего мужчину и занимаетесь его жизнью, он никогда не бросит пить».

Поэтому в первую очередь психологи советуют начать работать не над тем, чтобы муж бросил пить, а над собой.

Причины выбора

В мужчин-алкоголиков склонны влюбляться женщины определённого типа.

1. Дочери пьющих пап

Как ни крути, а папа является образцом мужчины. И дочь пьющего отца осознаёт, что пьянство – это зло.

«Но подсознательно она стремится воссоздать тот же жизненный сценарий, что и у её матери», – объясняет Игорь Нефёдов.

В результате у таких девочек вырабатывается многолетняя тренировка «входить в положение». И если самодостаточная женщина прекратит отношения после первой же пьяной выходки ухажёра, то девочка из семьи алкоголика сможет «понять, простить».

Кроме того, женщины, выросшие в семьях алкоголиков, как правило, обладают гиперответственностью, они слишком легко берут на себя всё, что должен тянуть мужчина. А чрезмерно развитое чувство ответственности, при котором женщине легче заботиться о ком-то вместо себя, тоже является одним из признаков созависимости.

2. Низкая самооценка

Они уверены, что сами по себе любви недостойны, а потому должны её заслужить. Это случается, когда на девочку в семье практически не обращали эмоционального внимания, но зато навешивали много обязанностей. Или предъявляли завышенные требования.

Девочка с детства привыкает к тому, что нужно быть полезной – в другом качестве её в семье не принимали. И, сталкиваясь с пьющим кавалером, она с готовностью бросается его спасать. В надежде, что он оценит её самоотверженность и одарит за это своей любовью.

Если девочку часто критиковали и практически никогда не хвалили, не поддерживали, во взрослую жизнь она выйдет в твёрдой уверенности, что все вокруг превосходят её.

«Такие женщины подсознательно тянутся к мужчинам, которые сами не могут наладить свою жизнь, с готовностью бросаются их спасать – от депрессии, от пьянства и т.д. Они ждут от них любви, которой не добились от своих родителей», – объясняет психолог.

При этом они пытаются оправдать пьянство благоверного. «Его в детстве недолюбили, вот он и страдает», «на работе нагрузка огромная», «зато когда не пьёт, он такой замечательный».

3. Поиск слабого

Ещё одна категория женщин подсознательно выбирает себе пьющих мужей, потому что те психологически слабее. Это даёт возможность постоянно контролировать мужа и решать его проблемы. Такими девочками, скорее всего, никто не занимался в детстве. Они не приучены обращать на себя внимание, посвящать себе время. Они подсознательно ищут мужчин, которые смогут поглотить их жизнь целиком и в полной мере воспроизвести атмосферу душевного дискомфорта, царившего в их семье.

«Многие женщины пережили унижения в собственной семье, поэтому когда они видят то же самое от мужчины, которого они любят, им кажется, что это абсолютная норма», – объясняет психолог.

Способы освобождения

1. Переключитесь

Поэтому первым делом созависимым жёнам алкоголиков психологи советуют начать переключаться от постоянного контроля за пьющим мужем на себя. Начать жить собственной жизнью – завести друзей, хобби, прислушаться к личным потребностям.

Некоторые жёны алкоголиков даже не могут позволить себе купить какую-либо вещь или просто полежать на диване с книжкой – они не привыкли тратить деньги и даже время на самих себя.

2. Перестаньте спасать

Во-вторых, как бы ни было трудно, перестаньте спасать своего непутёвого мужа. Лишите его привычного для него комфорта и уюта, которые вы ему обеспечивали.

Некоторые психологи советуют не мешать человеку падать. Если уснул на коврике – пусть там и спит. Не надо его отмывать и перекладывать на чистую постель. Пусть он прочувствует, во что превратил свою жизнь.

«Это как в детстве. Мама не заставляет ребёнка взрослеть, она создаёт ему для этого необходимые условия. Не кормит до 10 лет с ложечки. Не водит до 14 лет гулять и т.д., – объясняет Игор Нефёдов. – И ребёнок постепенно привыкает, что за определённые действия и решения отвечает он сам. Так и здесь. Создайте мужу условия, которые заставят его самого ощутить ту бездну, в которую он летит».

Только если ваш избранник сам осознает, что яма, в которую он провалился, его не устраивает, он начнёт выкарабкиваться.

3. Доверьте ответственность

Если муж действительно решит изменить свою жизнь и отказаться от алкоголизма – сам или, скорее, при помощи специалиста, от вас потребуется психологическая поддержка. Она не подразумевает контроля или постоянных напоминаний «тебе же нельзя».

«Вся ответственность за будущую жизнь мужа должна лежать на нём самом. А вы только должны дать понять, что верите в него», – советует психолог.

Если же, несмотря на все вышеперечисленные шаги, муж не желает отказываться от пагубной привычки, оставаться с ним точно не стоит. Если, конечно, вы хотите почувствовать себя счастливой, а не тащить на себе алкоголика всю жизнь.

Будь начеку

Ваш избранник приходит на свидания под шофе. Не стоит благодушно закрывать на это глаза, рассчитывая, что со временем вам удастся избавить его от этой пагубной привычки. Не удастся. У мужчин, склонных к алкоголизму, слова всегда расходятся с делом. Он может наобещать с три короба и выполнить лишь сотую часть. Такие мужчины часто опаздывают на свидания или даже не приходят на них вовсе, а потом плетут какие-то нелепые отговорки. В его неудачах всегда виноваты другие – завистливые коллеги, злобные руководители и т.д. А для собственных проступков у него всегда найдётся оправдание. Он очень любит жаловаться на свои проблемы и с готовностью предоставляет женщине право решать их. Он любит совершать рискованные поступки, всячески показывая, насколько умеет выходить за рамки.

Если ухажёр демонстрирует хотя бы один из перечисленных признаков, смело вычёркивайте номер его телефона из вашего мобильника, а его самого – из своей жизни. Чтобы не потратить её на спасение пьющего мужа.