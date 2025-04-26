Какого человека называют ханжой и как распознать его в своем окружении

Двое друзей выходят из спортзала, где только что оживлённо обсуждали с тренером, что спорт и алкоголь — несовместимы. По дороге домой они заходят в бар, где внезапно понимают, что пара кружек пива точно не отразятся на форме, а тренер с его нравоучениями — просто человек с устаревшим в силу возраста мировоззрением.

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Девушка держит пост и не упускает возможности заявить об этом коллегам и друзьям. Однако, приходя домой, срывается на детей и впадает в уныние.

Начальник на совещании вещает сотрудникам о важности дисциплины на рабочем месте, а пока они высказываются, смотрит без звука короткий развлекательный ролик, присланный любовницей.

Что объединяет эти истории? Всё это — проявления ханжества в современном обществе.

Майя Поддубная, клинический психолог, преподаватель «Психодемии»:

«Ханжа — это человек, который при любой возможности демонстрирует «правильные» взгляды, благородство и добродетель. Однако его действия не соответствуют тому, что он транслирует во внешний мир».

Кто такой ханжа

С виду это часто внимательный и неравнодушный человек. Но это лишь маска: демонстрируя пренебрежительное отношение, зачастую ханжи не обладают глубоким пониманием тех высоких стандартов, которые навязывают другим. Они умело маскируют собственные эгоистические поступки, при этом продолжая рассказывать окружающим о своей ответственности и великодушии.

Слово «ханжа», по разным источникам, происходит от арабского «ходжи/хадж» или османского «хаджи». Термин изначально связан с религией и обозначает паломника. Распространённые синонимы – это: лицемер, двуличный человек, пустосвят, фарисей, филистер, и даже шатун, потаскун, попрошайка. Идиомы: волк в овечьей шкуре, двуликий Янус, тартюф.

Почему он такой

Почему же один человек становится адептом двойных стандартов, а другой — нет? Под ханжеством зачастую скрываются подозрительность, снобизм, желание контролировать и манипулировать людьми в стремлении выделиться, завоевать доверие и уважение. Это одна из форм адаптации к морально-нравственным требованиям общества: кто выглядит хорошим, того точно примут.

Часто ханжами становятся люди, выросшие в атмосфере высоких требований к морали, страхе греха и осуждения пороков в родительской семье. Естественные желания и потребности были настолько табуированы, что единственный способ оправдать их для самого себя — это осудить других. Притворство становится стратегией выживания.

Ханжество может быть сознательным и бессознательным. В первом случае человек осознанно надевает маску высокой морали и нравственности. Но чаще мы встречаемся с отыгрыванием стремления обратить на себя внимание на контрасте с «менее правильными людьми. Это — ханжество в неосознанном виде.

Для ханжей характерно чёрно-белое мышление. Если один хороший — второй должен быть плохим. Ханжа всегда озабочен чужим ненадлежащим поведением. Эти люди склонны оперировать такими понятиями, как справедливость, гуманизм, принципы, ценности. Подобная широкая терминология позволяет как завуалированно очернить другого, так и быстро выйти из неоднозначной ситуации, когда ханжу могут уличить в чрезмерной оценочности и осуждении.

Если вы попытаетесь поймать ханжу с поличным, скорее всего, получите эмоциональную реакцию возмущения, гнева и обиды — ведь он «хотел как лучше, в следующий раз даже ничего говорить не будет».

Как общаться с ханжой

Взаимодействие с ханжой может включать и другие психологические явления. Например, газлайтинг — сомнение в правильности и уместности чувств, восприятия и понимания ситуации оппонентом — «тебе всё это показалось», «не было такого».

Ханжество может присутствовать у зависимых, созависимых и тех, кто привык строить отношения по так называемому треугольнику Карпмана, когда между людьми распределяются роли жертвы, преследователя и спасателя — «я ему налила, потому что не могла смотреть, как он мучится — но не думала, что он опять уйдёт в запой».

В русской литературе есть немало иллюстраций, ярко описывающих это явление. Например, рассказ Александра Куприна «Ханжушка»:

«Если вы хотите видеть ханжушку во время самого кипучего момента её жизни, зайдите в лавру во время большого праздника. Вы увидите её в гостинице, сидящей в кругу купеческого семейства, пьющей «с угрызением» 30-е блюдечко чаю».

Сфера искусства также нередко сталкивается со случаями ханжества: например, в Государственный Эрмитаж поступала официальная жалоба на излишне натуралистичные обнажённые скульптуры греческих богов, которые потенциально могут пошатнуть морально-нравственные устои юных посетителей музея.

Как распознать ханжу в своём окружении

Этот манипулятор пытается заставить вас чувствовать вину и стыд за то, как вы живёте, и одновременно подчеркнуть собственную правильность. При шапочном знакомстве о таких обычно говорят — «очень милый человек».

Если кто-то навязывает вам свои представления о правильности — это тревожный звонок. Сложность взаимодействия в том, что ханжа искренне верит в единственную правду и сам может не осознавать собственного лицемерия. Он будет всё отрицать и продолжать проецировать на вас неправильность.

Если взаимодействия избежать невозможно, старайтесь не вовлекаться в разговоры, не позволяйте выводить вас на эмоции и в категории чёрное-белое. В поведении такого человека может быть много провокаций, а также тенденция делить коллектив на «своих» и «чужих»: «мы тут пашем, а они только кофе пьют». Стоит вовлечься — и уже скоро вы попадёте в противоположный лагерь отвергнутых по какому-то другому признаку.

Не стоит пытаться вывести ханжу на чистую воду. Помните, что такой человек, скорее всего, и не подозревает о качествах собственного характера и легко может оскорбиться и продолжать отстаивать свою правоту. Вы рискуете стать врагом и при этом ничего не добиться.

Ханжество и лицемерие — неизбежное явление, с которым люди сталкивались всегда. Вовремя распознав человека с подобным поведением, вы избежите испорченных отношений и негативных эмоций. Если замечаете описанные проявления у себя — это веская причина для работы над собой, которая поможет улучшить отношения с окружающими, сделать их более искренними и тёплыми.