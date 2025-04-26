Самооборона для женщин: как защитить себя в повседневной жизни

Личная безопасность зависит от отработанных действий в критических ситуациях. Есть даже понятие — пассивная безопасность. В наше неспокойное время любой женщине не помешает знать, как вести себя в нестандартных ситуациях и как себя обезопасить. Об этом нам подробно рассказала создатель социального проекта по женской самообороне Марта Грачева.

Как предупредить угрозу: модель безопасности

Знаете ли вы, что 80% нападений можно предотвратить, просто изменив маршрут движения? Мы сами выстраиваем свою систему жизни — у нас есть места, где мы обычно бываем, как добираемся до работы, в какое время ставим машину в паркинге и т. д. Миссия каждой женщины — проверить на слепые пятна свою жизнь и выстроить модель безопасности.

«К примеру, девушка постоянно возвращается с учебы в полупустом вечернем трамвае — стоит пересмотреть маршрут, как можно иначе добираться, что можно предпринять. Например, объединиться с кем-то с учебы, чтобы ездить вместе. Нужно тщательно просмотреть свои будни и выходные. Мы обычно живем на повторе — все циклично. Поэтому важно провести аудит безопасности и внести коррективы. Это и есть "Модель безопасности"», — рассказывает эксперт.

Не лишним будет и обратиться к различным специалистам. Например, девушка, которая постоянно ездит на своем авто, может пройти курс подготовки, что делать, если напали на дороге или паркинге. Также будьте внимательнее к ситуациям, которые происходят вокруг вас. Знайте, если у вас, например, вдруг умерла собака, то это может быть не случайность и не происки недоброжелательной соседки, все может быть намного серьезнее, ведь это могут сделать перед ограблением вашего дома.

Лучшая самооборона — предотвращение нападения

Снизить риски помогут конкретные действия. Вот на что советует обратить внимание Марта:

Контролируйте маршруты. Избегайте темных переулков, выбирайте людные улицы, не отвлекайтесь на телефон в незнакомых местах.

Избегайте темных переулков, выбирайте людные улицы, не отвлекайтесь на телефон в незнакомых местах. Используйте защитные гаджеты. Тревожные кнопки с GPS-трекингом, приложения с экстренным вызовом помощи, мини-сирены (140 дБ и выше) — технические помощники в опасной ситуации.

Тревожные кнопки с GPS-трекингом, приложения с экстренным вызовом помощи, мини-сирены (140 дБ и выше) — технические помощники в опасной ситуации. Делитесь с близкими своей геолокацией. Садитесь в такси после того, как отправили маршрут двум самым близким людям. Едете на свидание (а тем более — с ночевкой) — сообщите родным номер телефона, номер машины своего поклонника. Если познакомились в интернете и уже виделись, есть фото реального человека — тоже делитесь с близкими. Эти несложные действия могут спасти вам жизнь или сохранить здоровье и психику.

Садитесь в такси после того, как отправили маршрут двум самым близким людям. Едете на свидание (а тем более — с ночевкой) — сообщите родным номер телефона, номер машины своего поклонника. Если познакомились в интернете и уже виделись, есть фото реального человека — тоже делитесь с близкими. Эти несложные действия могут спасти вам жизнь или сохранить здоровье и психику. Следите за тактикой перемещения. Держите дистанцию с прохожими, обходите группы. Есть выражение: «Ваша цель — не победить, а выиграть время для бегства».

Факт: имитация телефонного разговора («Я уже вижу тебя, подойду через минуту») сокращает интерес преследователей на 70%.

Базовые техники самообороны

Сразу отметим, что осваивать азы самообороны нужно только с тренером. Не по видео и не по книгам! Многие думают, что легко нанести удар в пах нападающему мужчине — но это киномиф! В реальной жизни, если у вас не поставлена техника удара (ногой\рукой\головой\предметом) — все закончится тем, что вашу попытку предотвратят, или вы промахнетесь, или удар будет минимальной силы.

Наш эксперт:

«Мы с вами не сразу встаем на коньки или садимся на велосипед и едем — были тренировки. Чтобы тело запомнило. Чтобы была техника. В противном случае жизнь будет зависеть только от везения — так себе перспектива. В лотерею со своей безопасностью лучше не играть».

Важно и то, что вы не можете предвидеть свою реакцию на те или иные события. Нет гарантий, что вы не впадете в ступор от ужаса в случае нападения. И вообще, непонятно, как вы будете убегать, если, допустим, у вас общая физическая подготовка нулевая — не гуляете, не тренируетесь, мышцы забыли, для чего они даны. Но ваши шансы вырастут, если заняться спортом и овладеть навыками самообороны. Что нужно освоить?

1. Уход от захвата. Важно отработать приемы, как уйти от попытки схватить вас за руку или волосы.

2. Умение атаковать уязвимые зоны нападающего.

«Наиболее эффективны удары в глаза (давление пальцами или царапающие движения), в горло (ребром ладони в кадык) и по коленям (боковой удар по суставу). Помните, что ваша цель — не победить, а создать дистанцию для бегства. Вся защитная комбинация должна занимать не более 5 секунд — этого достаточно, чтобы дезориентировать нападающего. После удара немедленно убегайте в людное место», — советует специалист.

3. Применение перцового баллончика и шокеров. Сегодня средств самозащиты немало, и они доступны по цене. Но надо знать, что купить, убедиться, что средство работает, не сломано.

«Отработайте до автоматизма быстрое извлечение. Изучите, где его носить, как хранить и использовать. Иначе на практике получится так, что в самом низу сумки может лежать неработающий баллончик или можно банально распылить так, что под воздействием окажется и нападающий, и вы», — рассказывает Марта.

Не лишним будет заранее ознакомиться с методом „забытой руки“ из айкидо. Если в случае нападения ваша рука или волосы окажутся зафиксированы — это не конец света. Используйте все остальное для контратаки. Наш эксперт:

«Отрабатывать любой навык надо хотя бы 2—3 месяца и потом повторять. Работает практика и регулярность. Только когда доведете скилл до состояния рефлекса, у вас появится шанс, что в стрессовой ситуации тело будет действовать и победит страхи и панику в голове. Когда действуешь, страх ослаблен. Когда не знаешь, что делать, и не умеешь — шансов сбежать становится меньше».

Зло не ходит с бейджиком: главные мифы о безопасности

Никогда не ориентируйтесь на внешний вид, пол и возраст человека. Ничто из этого не делает его безопасным для вас.

В лифт вместе с вами может зайти безобидная старушка… с психическим заболеванием. Поездка может быть не из легких. Таких случаев немало.

Молодой человек, который планирует добавить что-либо в ваш напиток, может выглядеть при этом как молодой Ди Каприо — одет с иголочки и сама вежливость.

«Надо очень четко уяснить — зло не ходит с бейджиком, оно Зло. С самого детства сказки учат нас осторожности — волк в овечьей шкуре давно уже классика жанра», — поясняет специалист.

Нападают и причиняют вред не только мужчины.

«Если найдете в себе силы прочесть о громких делах по сексуальному рабству, вы будете в шоке — криминальным структурам могут помогать девушки. Могут и помогают. Поэтому не надо садиться в машину к незнакомому человеку — пол значения не имеет. И не стоит ехать на вечеринку на яхту или на чью-то дачу только потому, что там "много девчонок". Это не гарантия безопасности. Если же очень хочется поехать — возьмите с собой телохранителя. Под видом друга или подруги. Оплата 2—3 часов его работы невысокая. Забудьте про миф, что телохранители только для олигархов», — предупреждает эксперт.

В вопросах безопасности не думайте, что вы всему научитесь по интернету или что у вас такой сильный характер, что никто на вас не нападет, и вообще вы всех победите. Нет!