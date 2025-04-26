Жители России стали чаще обращаться к психологам

С приходом весны россияне стали чаще обращаться к психологам. Потребность москвичей в психологической поддержке выросла на треть.

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Среди жителей Москвы и Московской области количество запросов на помощь психологов увеличилось на 31 процент по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает сервис Профи.ру, эксперты которого проанализировали динамику запросов на обращение к профильным специалистам.

И, судя по статистике, москвичам еще хорошо живется. Максимальный рост спроса на услуги психологов наблюдался в Алтайском крае — там он составил 65 процентов, на втором месте Калужская область (43 процента), на третьем Тульская область (39 процентов). В остальных регионах рост сопоставим с московским и везде составляет порядка 30-35 процентов.

Комментируя данные исследования руководитель поискового маркетинга Профи.ру Мария Сафонова отметила, что:

«Услуги помощи психолога пользуются популярностью круглый год. При этом максимальный спрос обычно приходится на осенние месяцы: октябрь или ноябрь».

Ранее сообщалось, что в Москве появился психолог для кастрированных котов. Стоимость сеанса — 10 000 рублей.