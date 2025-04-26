Какие вещи лучше делать в ночное время

Ночь занимает значительную часть суток и обычно воспринимается нами как время отдыха. Однако для некоторых занятий она подходит намного лучше, чем день.

Спать

Ночь идеально подходит для сна. В это время тело полностью расслабляется, клетки мозга меньше реагируют на внешние раздражители и обрабатывают информацию, происходит смена циркадного цикла, из мозга выводятся токсины, а печень очищает организм от шлаков. Правильный и своевременный сон ночью – гарантия здорового и бодрого дня.

Выйти на небольшую прогулку

Часто можно столкнуться с тем, что после стрессовой нагрузки, которую мы получаем за день, очень трудно уснуть. Отличное решение этой проблемы – выйти на ночную прогулку. Многие психиатры советуют чаще прогуливаться на свежем воздухе людям страдающим бессонницей или светобоязнью. Темнота снимает раздражительность и успокаивает.

Обдумывать планы на завтрашний день

Примерно в полночь мозг начинает готовиться ко сну и обрабатывать информацию, накопленную за день. В это время лучше всего планировать дела на завтра.

Устройте мозговой штурм

Никогда не замечали, что самые гениальные идеи часто приходят перед сном? Об этом феномене написано в книге невролога Джека Льюиса «Мозг: Краткое руководство». В полусонном состоянии в голову приходят неожиданные образы и интересные идеи.

Смотреть на звезды

Ночь – самое удобное время для наблюдения за звездами и редкими астрономическими явлениями (кометами, звездопадами).

Экономить

Многие тарифные планы с ограниченным траффиком делают скидку на пользование интернетом в ночное время или делают его полностью безлимитным. Это обычная практика мобильных операторов, а также многих интернет-провайдеров. Хорошее время для скачивания: повышается скорость. Некоторые интернет-магазины проводят ночной sale.

Ехать ночным рейсом

Если вы хорошо спите в пути, ночь - отличное время для сна перед однодневной рабочей или туристической поездкой. Этим вы серьезно сэкономите время днем и успеете сделать все задуманное.