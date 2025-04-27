Почему возникает обида и как избавиться от этого чувства

Общение между людьми - процесс не всегда легкий. В нем бывает много неявных, невысказанных мыслей, недопонимания, ведь все упирается в восприятие одним человеком другого. В этом ряду отдельное место занимает такое чувство как обида, которое может повлиять на взаимоотношения не лучшим образом. Специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты Денис Хакимов рассказал "РГ" о причинах этого чувства и способах работы с ним.

© Российская Газета

Обида - сложное чувство. Мы привыкли его видеть у детей: надутые губы, обиженное лицо, нежелание разговаривать. Однако и во взрослом возрасте многие люди не перестают вести себя подобным образом, избегая открытого разговора, прямого высказывания своих мыслей, попыток конструктивно решить проблему в отношениях.

Слагаемые обиды

Если разделить ее на составляющие, то это, с одной стороны, уязвленное самолюбие, когда нас не оценили по достоинству (как нам кажется), ответили грубо, не заметили неоспоримых достоинств. А с другой - несбывшиеся ожидания. Мы хотим особенного отношения, исполнения желаний, иногда и "чтения мыслей". Не получив этого, наша самооценка ощущает неприятный укол, и мы хотим восстановления справедливости. И это основной момент: жалость к себе.

Как это чувство формируется

Чаще всего оно закрепляется еще в детском возрасте. Ребенок может перенять подобный стиль поведения от родителей или близких взрослых, считая, что такое незрелое и откровенно манипулятивное поведение - норма. Еще один путь - потакание всем прихотям чада. Вырастая, такой человек не понимает отказов, ограничений, правил. Итог: молчание и скрещенные на груди руки в ситуациях, когда что-то идет не так, как хотелось.

Для того, чтобы такую черту в себе побороть, будут полезны следующие шаги:

Осознание проблемы

Важно уяснить, что обида - очень удобная позиция для того, кто обижается. Можно обвинить окружающих в непонимании или злонамеренности, при этом лелея убежденность в своей непогрешимости и исключительности. Если сказать проще, то такая реакция, в определенном ключе, является выбором.

Если раз за разом повторяются одни и те же паттерны в отношениях, которые не приводят к конструктивному диалогу, то стоит задуматься: "А нужно ли продолжать в том же духе, или лучше что-то изменить?" Посмотреть на себя со стороны - первый шаг на пути исправления.

Понимание причин

У всего есть свои истоки. Возможно, в детстве или в более старшем возрасте, мы, осознанно или нет, стали жалеть себя, если не получали желаемое, добровольно попадая в позицию жертвы. Или же незрелому поведению потакали родители - не со зла, а не понимая последствий для формирующейся личности. Найдя причину, легче что-то сделать для выработки конструктивных реакций. Психолог здесь придется как нельзя кстати: через его фигуру легче увидеть, как мы обычно поступаем в отношении других.

Самосовершенствование

Для преодоления обиды необходимо выработать здоровую самооценку и сформировать ценность себя, как самодостаточной личности. Еще один момент - принятие ответственности за собственную жизнь. Источник активности всегда находится внутри нас. Если мы, в очередной раз, "надулись" на кого-то, то дело не в этом "ком-то", а в нас. Особенно это значимо, если такое поведение - откровенная манипуляция: обманывая и применяя различные уловки, отношения не построить.

Здоровое самовыражение

Важный признак зрелой личности - открытый разговор о собственных чувствах, желаниях, мыслях. Если кто-то нас задел словом или делом, то лучше поговорить и сказать об этом прямо. Обратная тактика - все замалчивать и действовать по принципу "сам догадаешься" - не эффективна.

Подавлять эмоции и копить недовольство не стоит. В наших силах донести до собеседника свой взгляд корректно, уважительно и экологично.

Справка "РГ"

Москвичам доступна бесплатная психологическая поддержка. Со специалистами можно связаться по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.