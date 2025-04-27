Ученые объяснили причину коротких провалов в мыслях у людей

Если вы когда-либо ощущали, будто ваши мысли пропали в середине дня, вы не одиноки. Новое исследование, опубликованное в журнале Trends in Cognitive Sciences, подтверждает: состояние «отключения сознания» действительно существует.

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Ученые из Бельгии, Франции и Австралии провели обзор около 80 работ о феномене пустоты в сознании. Они утверждают, что это самостоятельное состояние, отличное от блуждания ума или обычного забывания. По словам Афины Демертци, директора лаборатории физиологии познания Университета Льежа, интерес к этой теме ранее проявляли исследователи сна и медитации, а сейчас он растет и среди когнитивистов.

«Ученые начали понимать, что люди могут переживать моменты пустоты в обычной повседневной жизни», — Аналогичные явления описывались и в области сновидений, например, в случаях "белых снов", когда человек помнит, что спал, но не может вспомнить содержание сна», — объяснила Демертци.

Исследования показали: в моменты, когда люди сообщают об отсутствии мыслей, мозг действительно меняет режим работы. Сканирование выявило снижение активности в дополнительной моторной коре и гиппокампе, а электроэнцефалограммы (ЭЭГ) зафиксировали переход некоторых участков мозга в состояния, похожие на сон.

«Опустошение разума реально. Это не просто забывчивость или ошибка восприятия. Иногда поток наших мыслей действительно останавливается. Это особое состояние мозга, отличное от других состояний сознания», — поясняет Демертци.

Исследователи также выяснили, что эпизоды затуманивания могут занимать от 5% до 20% нашего бодрствующего времени. Люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) особенно склонны к таким состояниям. Однако многое еще остается неизвестным.