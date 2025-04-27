Психолог назвал характеристики человека, склонного к сталкингу

Как распознать личность с наклонностями к преследованию? Владислав Сотников — заведующий кафедрой общей психологии и социального развития Пироговского университета — назвал наиболее яркие черты сталкеров.

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По словам эксперта, такие люди постоянно фокусируют внимание на объекте своего интереса. Им трудно установить здоровые отношения из-за проблем с границами и эмпатией. Также у них проявляются импульсивность, агрессия и чувство неполноценности.

Владислав Сотников отметил, что мотивация сталкера часто искажена. Он оправдывает своё поведение, убеждая себя в том, что он «заботится» о жертве или что его поведение «оправдано обстоятельствами».

Часто сталкеры выражают свои чувства и мотивы жертвами, например, упоминая, что она «сама хочет внимания» или «провоцирует его».