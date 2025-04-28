Живущая более 40 лет без измен пара поделилась секретом верности

Lenta.ru

Проведенный стриминговым сервисом Netflix среди двух тысяч взрослых британцев показал, что 33 процента из них изменяли своим партнерам. В беседе с Mirror живущая более 40 лет без измен супружеская пара поделилась секретом своей верности.

Супруги поделились секретом верности в отношениях
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62-летний Гарри Хендри и его 61-летняя жена Стефани женаты уже 42 года.

«Вместе 45 лет, и ни у кого из нас не было опыта игры на стороне», — говорит Гарри.

По словам мужчины, секрет их верности в том, что они умеют качественно проводить время вместе.

«Отношения — значить уделять время друг другу. Мы обязательно ходим куда-нибудь раз в неделю поужинать или выпить вместе», — отметил он.

Ранее адвокат по бракоразводным процессам Джеймс Секстон заявил, что среди изменников распространена одна нелепая ошибка. Он объяснил, что люди часто синхронизируют устройства от Apple.

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