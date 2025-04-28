Всегда ли плохо сплетничать и чем это может быть полезно

В понимании большинства людей сплетничать – это плохо. Обсуждать с кем-то события, людей и ситуации, заниматься пустой, вредной болтовней – считается плохим тоном. Однако, психологи советуют не относиться к этому столь негативно. Сплетни могут быть хорошим оружием против стресса, хотя есть одно «но».

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Об этом рассказала Елизавета Куликова, методист лаборатории психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета.

Беседа, в целом, всегда помогает с эмоциональной разрядкой, а сплетни делают коммуникацию более эмоционально окрашенной, потому что посвящены волнующим темам. Сам процесс проговаривания сплетен – это способ проживания какого-либо чувства или эмоции: зависти, страха и так далее. Известно, что, когда мы разговариваем на волнующие нас темы, частота сердечных сокращений снижается, что указывает на некоторое успокоительное воздействие сплетен на человека. Соответственно, они могут помочь снизить общий стрессовый фон.

Есть мнение, что сплетничают только люди с заниженной самооценкой, но на самом деле достоверной связи между желанием посплетничать и самооценкой нет. Это желание могут запускать разные «механизмы»: от простого эмоционального возбуждения и цели получения быстрого удовольствия от сообщения собеседнику до нанесения конкретного вреда. Нельзя забывать, что сплетни – чаще всего непроверенная информация, передача которой может иметь последствия. Но часто человек не думает об этом, идя на поводу своих эмоций.

Получается, если рассматривать сплетни исключительно в ракурсе психостимуляции и сброса эмоционального напряжения, то, к сожалению, позитивный эффект от них есть. При этом, сплетни могут распространяться и приносить кому-то вред. Важно поэтому «включать» эмоциональный контроль, прежде чем обсуждать непроверенную информацию, и оценивать, не приведет ли такая быстрая эмоциональная разгрузка к риску причинения вреда.