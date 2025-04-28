Психолог рассказал о пользе и вреде сплетен

Сплетни помогают снизить стресс, поскольку во время беседы на волнующие темы снижается частота сердечных сокращений. Об этом рассказала психолог Пироговского университета Минздрава России Елизавета Куликова.

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По ее словам, беседа является хорошей эмоциональной разрядкой, а сплетни — это всегда эмоционально окрашенная коммуникация на волнующую тему. В то же время, несмотря на положительное влияние сплетен на стресс, они могут нанести существенный вред другому человеку.

«Не стоит забывать, что сплетни — это распространение чаще тайной или непроверенной информации, что может нести определенные последствия, но чаще мы не задумываемся об этом, а идем на поводу у своих эмоций. Поэтому, прежде чем сообщать или обсуждать непроверенную информацию, следует самостоятельно рассудить: стоят ли такие быстрые и простые эмоциональные всплески риску причинения вреда?» — сказала Куликова "ТВ Центру".

Психолог отметила, что достоверной связи между желанием посплетничать и уровнем самооценки нет. По ее словам, желание посплетничать может нести в себе разные смыслы: от простого быстрого эмоционального возбуждения до нанесения конкретного вреда.