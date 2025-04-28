Как грамотно предложить партнеру брачный договор

Психолог Марина Крапивная рассказала, что при выполнении ряда условий брачный контракт будет восприниматься как зрелый подход к отношениям.

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В беседе с сайтом kp.ru эксперт отметила, что в первую очередь важно донести партнёру мысль о том, что брачный договор необходим для уверенности в будущем и ощущения защищённости и ясности в любых ситуациях.

«Сделайте акцент на равноправии. Обычная ошибка — предложение брачного контракта может звучать как желание одного партнёра защитить только себя», — сказала Крапивная.

По словам специалиста, правильно составленный документ даст защиту обоим и снизит потенциальные конфликты в будущем.

«И чем раньше вы научитесь вести сложные разговоры с близким человеком, тем благополучнее будет ваша дальнейшая совместная жизнь», — добавила психолог.

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