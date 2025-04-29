Психолог назвал истинные причины ревности

В беседе с ИА RuNews24.ru психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин пояснил, что одной из главных причин ревности у мужчин и женщин является страх утери чего-либо. Этот страх бывает реальный или мнимый.

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«Бывает, что женщина видит, как мужчина часто задерживается на работе, скрывает переписку в телефоне. Вот такие признаки точно приводят к тому, что женщина делает выводы, на основании этих объективных вещей, что у человека есть другие отношения. А бывают мнимые страхи, когда нет объективных причин ревновать», - объяснил психолог.

По словам Сергея Лунюшина, оба вида ревности основаны на страхе. Во-первых, страх, что женщина не справится без мужчины. Как правило, у таких женщин низкая самооценка, она не уверена в себе. Зачастую ревность порождает страх ненужности. Женщина с таким страхом убеждены, что никому будут не нужны в случае измены партнера. Но это фантазии.

«Вторая причина, почему человек ревнует, - это страх потерять какие-то выгоды от брака. Это могут быть статус, деньги, образ жизни. Или же человек боится перенести травмирующий опыт, который был у него до нынешних отношений. То есть до этого кто-то его бросал через измену. Он сильно переживал и боится, что вновь испытает эти негативные эмоции. При этом такой травмирующий эффект может появиться вследствие сложных отношений с матерью, когда та бросала и недолюбила ребенка», - комментирует эксперт.

В числе невротических причин появления ревности также присутствует причина страха потери собственности. Психолог Сергей Лунюшин пояснил, что в некоторых отношениях человек воспринимает партнера, как свою собственность. Страх потерять свое приводит к очень серьезной ревности.

«Так же надо не забывать, что есть люди, нездоровые, болеющие разнообразными психическими расстройствами. У них иногда присутствует бред-ревности, но это уже психиатрия, не психология. Бред-ревности очень серьезная вещь, которая портит жизнь, как и больному, так и окружающим. Они действительно верят и рассказывает разные истории про другого человека, и даже в подробностях, как он изменял, с кем, каким образом», - отметил психолог.

Собеседник издания подчеркнул, что ревность - это сильное чувство, у которого могут быть не только названные причины. Однако в любом случае необходимо найти первоисточник ревности и проработать его, чтобы иметь здоровые отношения со спутником жизни.