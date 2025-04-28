Можно ли забыть о сексуальном насилии и продолжить жить обычной жизнью

Травмы прошлого: можно ли забыть о сексуальном насилии и жить обычной жизнью после произошедшего?
Сексуальное насилие - это страшное событие, которое случается как с женщинами, так и с мужчинами. Эксперт рассказал, можно ли забыть об этом психотравмирующем опыте.
Жизнь сплетена из разных жизненных событий. Как правило, они не сильно травмируют психику человека. Однако порой происходит то, что невозможно вычеркнуть из своей жизни.
В беседе с ИА RuNews24.ru психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин рассказал, можно ли жить обычной жизнью после сексуального насилия.
По словам собеседника издания, существуют разные формы насилия: домогательство, изнасилование, попытка изнасилования. При этом эксперт отметил, что мало тех, кто честно признается о сексуальным насилии даже на встрече с психологом.
Вспоминая о насилии, не все женщины эмоционально включаются в диалог. Есть и те, которые говорят о произошедшем холодно и безэмоционально, отметил психолог. Как правило, о том, что такая трагедия произошла в жизни женщины, выясняется в процессе работы с ней. Но зачастую, испытавшие сексуальное насилие, не могут говорить о пережитом ужасе даже с психотерапевтом.
«Каждая женщина переносит сексуальное насилие по-разному. Кто-то изнасилование переносит намного легче, чем, скажем, домогательство со стороны отца или дяди в возрасте от 10 до до 16 лет. Это сильнее переносится, судя по статистике, чем изнасилование уже в более позднем возрасте. Но женщинам очень трудно рассказывать и признаться в этом. Сексуальное насилие - это причина многих психологических проблем. Масштабы этой проблемы серьезны, особенно детского домогательства», - подчеркнул психолог.
Сергей Лунюшин отметил опираясь на свой опыт работы, в окружении каждый женщина есть те, кто испытал сексуальное насилие в разном возрасте. Но об этом не говорят, а иногда и не сообщают в правоохранительные органы. По словам специалиста, в течение жизни воспоминания о психотравме можно смягчить разными способами. Но не всегда это удается сделать так, чтобы относиться к произошедшему спокойно всю жизнь.
«На встречах с женщинами, которые перенесли насилие, но не говорят об этом, я начинаю догадываться о произошедшем. В этом случае работает защитный механизм. Был случай в моей практике, когда женщина после нескольких месяцев терапии раскрыла, что подвергалась насилию. Но у нее сработало вытеснение психотравмы. Она понимала, что произошло что-то ужасное, но с другой стороны эмоционально ничего не испытывала и даже общалась с насильником. Но в этом крылась причина нервоза, так как жертва насилия вовремя не дистанцировалась от насильника. Когда это прорабатывается, человек осознает и заново переживает все это, но ему становится легче. Он как-бы открывает глаза и говорит: «Какой ужас, как я с этим человеком общаюсь до сих пор», - объясняет Сергей Лунюшин.
Особенно травмирует, когда мамы поддерживают насильника. Женщинам, подвергшимся насилию, в таком случае тяжело общаться с мамами, подчеркнул Сергей Лунюшин. Кроме того, когда девочки сообщают о произошедшем мамам, то они очень по-разному реагируют на насилие над ребенком.
Например, в неблагополучной семье мама может сразу среагировать на произошедшее - выгнать или посадить насильников в места не столь отдаленные. А бывает, что семье благополучная, но факт насилия в ней скрывается.
«Для жертв сексуального насилия - это болезненная тема. Зачастую, когда это происходит в детстве со стороны родных людей, девочки рассказывают о случившемся мамам. А мамы это отрицают. И это ужасно. Мало того, мать может обвинить дочь в том, что она сама спровоцировала насилие. И это ужасно», - комментирует психолог.
При этом женщины по-разному переносят сексуальное насилие в силу защитных механизмов, которые использовала психика после травмирующих событий.
«Бывает, что происходит обесценивание произошедшего, бывает и вытеснение. Зачастую жертва насилия как-бы забывает про это. Как бы дико это не звучало, но часто изнасилованные девочки, девушки и женщины испытывают чувство вины к себе за произошедшее. Но чем сильнее срабатывает защитные механизмы психики, тем легче человеку после насилия жить», - заключил психолог.