Можно ли забыть о сексуальном насилии и продолжить жить обычной жизнью

Сексуальное насилие - это страшное событие, которое случается как с женщинами, так и с мужчинами. Эксперт рассказал, можно ли забыть об этом психотравмирующем опыте.

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Жизнь сплетена из разных жизненных событий. Как правило, они не сильно травмируют психику человека. Однако порой происходит то, что невозможно вычеркнуть из своей жизни.

В беседе с ИА RuNews24.ru психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин рассказал, можно ли жить обычной жизнью после сексуального насилия.

По словам собеседника издания, существуют разные формы насилия: домогательство, изнасилование, попытка изнасилования. При этом эксперт отметил, что мало тех, кто честно признается о сексуальным насилии даже на встрече с психологом.

Вспоминая о насилии, не все женщины эмоционально включаются в диалог. Есть и те, которые говорят о произошедшем холодно и безэмоционально, отметил психолог. Как правило, о том, что такая трагедия произошла в жизни женщины, выясняется в процессе работы с ней. Но зачастую, испытавшие сексуальное насилие, не могут говорить о пережитом ужасе даже с психотерапевтом.

«Каждая женщина переносит сексуальное насилие по-разному. Кто-то изнасилование переносит намного легче, чем, скажем, домогательство со стороны отца или дяди в возрасте от 10 до до 16 лет. Это сильнее переносится, судя по статистике, чем изнасилование уже в более позднем возрасте. Но женщинам очень трудно рассказывать и признаться в этом. Сексуальное насилие - это причина многих психологических проблем. Масштабы этой проблемы серьезны, особенно детского домогательства», - подчеркнул психолог.

Сергей Лунюшин отметил опираясь на свой опыт работы, в окружении каждый женщина есть те, кто испытал сексуальное насилие в разном возрасте. Но об этом не говорят, а иногда и не сообщают в правоохранительные органы. По словам специалиста, в течение жизни воспоминания о психотравме можно смягчить разными способами. Но не всегда это удается сделать так, чтобы относиться к произошедшему спокойно всю жизнь.

«На встречах с женщинами, которые перенесли насилие, но не говорят об этом, я начинаю догадываться о произошедшем. В этом случае работает защитный механизм. Был случай в моей практике, когда женщина после нескольких месяцев терапии раскрыла, что подвергалась насилию. Но у нее сработало вытеснение психотравмы. Она понимала, что произошло что-то ужасное, но с другой стороны эмоционально ничего не испытывала и даже общалась с насильником. Но в этом крылась причина нервоза, так как жертва насилия вовремя не дистанцировалась от насильника. Когда это прорабатывается, человек осознает и заново переживает все это, но ему становится легче. Он как-бы открывает глаза и говорит: «Какой ужас, как я с этим человеком общаюсь до сих пор», - объясняет Сергей Лунюшин.

Особенно травмирует, когда мамы поддерживают насильника. Женщинам, подвергшимся насилию, в таком случае тяжело общаться с мамами, подчеркнул Сергей Лунюшин. Кроме того, когда девочки сообщают о произошедшем мамам, то они очень по-разному реагируют на насилие над ребенком.

Например, в неблагополучной семье мама может сразу среагировать на произошедшее - выгнать или посадить насильников в места не столь отдаленные. А бывает, что семье благополучная, но факт насилия в ней скрывается.

«Для жертв сексуального насилия - это болезненная тема. Зачастую, когда это происходит в детстве со стороны родных людей, девочки рассказывают о случившемся мамам. А мамы это отрицают. И это ужасно. Мало того, мать может обвинить дочь в том, что она сама спровоцировала насилие. И это ужасно», - комментирует психолог.

При этом женщины по-разному переносят сексуальное насилие в силу защитных механизмов, которые использовала психика после травмирующих событий.