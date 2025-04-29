Обмен мнениями, укрепление связей с партнером или друзьями, новые знакомства — мы постоянно находимся в обществе, причем многих людей нужно выслушать или донести свою точку зрения. Специалист Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения Денис Хакимов рассказал, как найти общий язык с окружающими.

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Каждый человек уникален, поэтому даже относительно простых вещей мнения могут расходиться и это — нормально. Но разные точки зрения могут создать напряжение в общении. А хорошие, доброжелательные отношения — важный элемент повседневного комфорта. Накануне майских выходных стоит обеспокоиться, чтобы долгожданный отдых прошел с удовольствием и пользой в кругу дорогих и близких людей. Для этого достаточно предпринять несколько простых шагов.

Принятие различий

В первую очередь необходимо принять факт, что все люди разные. Конечно, каждому хочется, чтобы с его точкой зрения согласились, выразили поддержку или встали на его сторону. Но реальность такова, что даже давние друзья или супруги могут иметь противоположные мнения по какому-либо вопросу: будь то лучший музыкальный исполнитель или самый подходящий месяц для отпуска. Случается, что такие камни преткновения находятся не сразу, а когда, казалось бы, люди узнали друг о друге все.

Признайте за другим право на собственное видение мира, даже если оно отличается от вашего — это даст возможность максимально непредвзято относиться к собеседнику, снизит напряжение и поможет избежать конфликтов.

Улучшение навыков общения

Коммуникация — это не просто процесс обмена информацией, а целое искусство. Овладение им улучшит способность доносить свои мысли, поможет узнать больше нового не только о собеседнике, но и о себе.

Еще одна важная сторона — разрешение неизбежных разногласий и споров. Когда мы обладаем способностью четко формулировать мысли, отсеивать лишнее и корректно доносить свою позицию, то найти точки соприкосновения становится легче.

Открытость

Особенно это касается самых близких людей: домочадцев, супругов и детей, друзей. То, что мы принимаем человека, не критикуем и не навязываем своих взглядов, создает доверительные отношения и пространство, в котором можно обсудить самые разнообразные темы. Играют роль и конкретные обороты речи: обвинительные или саркастичные нотки не понравятся никому.

Отсутствие домыслов

Самый простой и эффективный способ что-то узнать о человеке — спросить напрямую. Когда мы достраиваем образ в голове, велика вероятность, что наши ожидания не совпадут с реальностью и это приведет к разочарованию. Чтобы не было домыслов и догадок, достаточно задать пару уточняющих вопросов — это поможет избавить от множества недоразумений.

Признание ценности

Каждый близкий человек дорог по-своему. Помните об этом, если между вами вдруг пробежала тень непонимания. Иногда стоит подумать трижды, прежде чем развивать конфликтную ситуацию. Что-то хорошее, теплое и светлое обязательно перевесит ситуативное недопонимание — а это уже первый шаг к диалогу.

Бесплатная психологическая поддержка доступна по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.