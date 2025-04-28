Психолог объяснил, почему многие люди заводят романы на работе

Особенно активно заводят романы на работе работники сферы здравоохранения, полиции и пожарной службы.

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Доктор психологии Деннис Релохо-Хауэлл объяснил, что близкие контакты с коллегами повышают привлекательность друг друга. Простой феномен, известный как «эффект экспозиции», гласит: чем чаще человек видит другого, тем сильнее возникает симпатия. Общение, совместная деятельность и эмоции, вызванные ежедневными ситуациями на работе, создают ощущение особой связи.

Дополнительным катализатором отношений становится высокий уровень стресса на работе. Напряжение способствует выбросу адреналина, который организм воспринимает как сексуальное возбуждение. Работники начинают искать разрядку и поддержку рядом с теми, кто переживает аналогичные трудности.

Деннис Релохо-Хауэлл подчеркнул, что романы на работе несут риски: возможные обвинения со стороны коллег, снижение производительности и межличностные проблемы. Поэтому он советует соблюдать правила профессиональной этики и не пересекать личные и профессиональные границы.