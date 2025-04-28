Почему короткие рабочие недели могут быть самыми изматывающими

Короткие рабочие недели из-за сжатых сроков и спринтов становятся самыми изматывающими, рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

В интервью Life.ru он отметил, что жёсткие временные ограничения провоцируют людей на попытку втиснуть в короткий срок все неотложные задачи, деловые встречи и скопившиеся дела. Такие действия в результате вызывают у человека информационную перегрузку, напряжение и выгорание к выходным.

По мнению специалиста, нужно использовать принцип трёх точек фокуса — в начале каждого дня спрашивать себя, какие три дела есть возможность совершить, чтобы рабочий день прошёл не зря.

«Распределяйте энергию равномерно. Нет смысла задачи за всю неделю засовывать в один день. Работайте столько, сколько можете работать качественно. Не больше. Не дожимайте себя — это не инвестиция, это изъятие с процентов», — подчеркнул психолог.

Также эксперт призвал россиян заранее запланировать короткие, но качественные паузы, чтобы перезагружать мозг. Кроме того, важно каждый вечер анализировать прошедший день: отметить успехи, закрыть задачи и отпустить рабочие мысли до понедельника.

Ранее карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семененко в беседе с RT дал совет россиянам, как организовать трёхдневную рабочую неделю между майскими.