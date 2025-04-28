Ученые выяснили, что преступники иначе воспринимают выражения лиц

Исследование, опубликованное в Psychological Medicine, показало, что у мужчины, осужденные за насильственные преступления, чаще воспринимают нейтральные лица как злые по сравнению со здоровыми участниками, особенно при выраженной агрессии, пишет Рsypost.

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Преступники, осужденные за насильственные преступления, проявляют высокий уровень импульсивности и трудности в управлении эмоциями, включая гнев и страх. У некоторых диагностируются антисоциальные черты и в анамнезе встречаются травмы детства или злоупотребление психоактивными веществами. Социальные факторы, такие как бедность и отсутствие позитивных ролевых моделей, также могут способствовать развитию агрессии.

Ранее предполагалось, что у таких преступников нарушена способность воспринимать страх, что могло объяснять их поведение. Для проверки этой гипотезы команда под руководством Тимо Штайна из Тюбингенского университета (Германия) провела четыре эксперимента с 65 мужчинами-осужденными и 60 мужчинами, никогда не совершавшими насильственных преступлений. Из числа заключенных 21 человек имел высокие показатели по шкале психопатии.

Участники должны были определить преобладающую эмоцию на фотографиях лиц с амбивалентными выражениями. В тестах предъявлялись лица с преимущественным выражением радости, страха, злости или нейтральности.

Результаты показали, что в распознавании страха заключенные не отличались от контрольной группы. Однако они чаще воспринимали неясные выражения лиц как злость, причем это было связано с уровнем агрессии.

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