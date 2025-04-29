Ученые расширили понимание чувства эмпатии у людей

Британские ученые из Даремского университета доказали, что способность к сопереживанию формируется у детей уже в первый год жизни. Исследование опубликовано в научном журнале Developmental Science (DevSci).

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В эксперименте с участием 313 младенцев из Великобритании и Уганды выяснилось, что десятимесячные дети не просто реагируют на громкие звуки, а искренне эмоционально откликаются на страдания сверстников.

Исследователи использовали инфракрасные камеры для измерения температуры носа младенцев — точного индикатора эмоционального возбуждения.

Детям проигрывали четыре типа звуков: плач (отрицательная эмоция), смех (положительная эмоция), детский лепет (нейтральный звук) и искусственный шум (контрольный образец).

Результаты показали, что наибольшие изменения температуры носа зафиксированы при реакции на плач и смех, а поведенческие реакции (мимика) сильнее всего проявлялись при звуках плача. Это доказывает, что младенцы различают эмоциональную окраску звуков.

Работа открывает новые горизонты в понимании раннего эмоционального развития и подчеркивает важность социального окружения для формирования эмпатических реакций. Ученые планируют расширить исследование, включив более разнообразные культурные группы.