Уролог назвал мужчинам самую опасную сексуальную практику

Уролог Рена Малик заявила, что самой опасной сексуальной практикой для мужчин является сдавливание полового члена различными предметами. Ее слова приводит издание Urgente24.

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Как рассказала Малик, мужчины могут сдавливать половой член с помощью резинки для волос и других предметов, которые не предназначаются для такой сексуальной практики. Это чревато отеком пениса, нарушением кровообращения в нем и даже гангреной, если не начать лечение своевременно, заявила медик.

По словам врача, лучше для этой цели воспользоваться эрекционным кольцом, благодаря которому можно усилить удовольствие от секса, сохранить эрекцию во время полового акта и отсрочить эякуляцию. Однако даже это приспособление не рекомендуется носить более получаса, поскольку можно повредить пенис. В заключение специалистка призвала мужчин немедленно обращаться в больницу в случае травм из-за подручных предметов.

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