Эксперт дала советы, как остановить профессиональное выгорание

Справиться с симптомами профессионального выгорания можно, применяя комплексные подходы к образу жизни, включая спорт, качественный сон и правильное питание. Такое мнение высказала психолог Юлия Ковалевская. Она дала практические советы по предотвращению и устранению синдрома хронической усталости, пишет NEWS.ru.

По словам эксперта, регулярные тренировки, сбалансированная диета и полноценный ночной отдых важнейшие компоненты для восстановления эмоционального равновесия. Физическая активность способна значительно снизить стресс и усталость, повышая общий тонус организма.

Кроме того, Ковалевская посоветовала вводить в повседневную жизнь небольшие инновации: менять маршрут на работу, экспериментировать с новыми методами выполнения задач. Новые впечатления активизируют центр удовольствия головного мозга, помогая снимать накопившееся напряжение.

Для эффективной борьбы с выгоранием психолог также порекомендовала научиться четко формулировать личные границы, говоря «нет лишним нагрузкам и разделяя рабочее и личное время. Практики медитации и гипноза также могут оказать положительный эффект на душевное состояние.

Короткие перерывы в течение рабочего дня позволяют восстановить силы и повысить работоспособность, а открытый разговор с близкими и коллегами поможет снизить эмоциональное напряжение, добавила психолог.

Ранее психолог Людмила Манцурова рассказала, что шутки с сарказмом или провокационным подтекстом редко вызывают положительные эмоции у собеседника, но легко могут его обидеть. Она отметила важность проявления эмпатии и уважения к чувствам собеседника. Понимание и разделение чувств другой личности делает человека более чутким и повышает его статус в обществе, считает Манцурова.