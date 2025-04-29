Как отличить истинные желания от навязанных обществом

Потребности гордиться стремлениями быть не должно.

Важно почувствовать «отклик в теле». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Мария Манина.

«Представьте, что об этом желании никто не узнает. Вы не сможете его социально предъявить, не сможете рассказать об этом друзьям, гордиться. Оно только для вас. Ощутите, почувствуйте отклик в теле, — будет ли у вас своя собственная искренняя радость. Какое-то приятное тепло, спокойствие, расслабленность, желание улыбаться. Или тело вообще молчит, — ничего не происходит. Или может возникать напряжение, — это как раз не очень хороший сигнал. Мы, как люди, живущие в мегаполисах, очень плохо связаны с телесностью. Это важно и нужно развивать в себе. Тело нам подсказывает, что для нас хорошо, полезно, важно, что принесёт благо».

Ранее психолог Елена Соловьёва предупредила об опасности запуска «самосбывающихся пророчеств». Нельзя негативно мыслить, важно доверять миру. В противном случае в жизни начнётся «чёрный период».