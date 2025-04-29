О чем могут говорить сложности со сном

Сложности со сном могут быть симптомом депрессии, заявила специалист московской службы психологической помощи населению Департамента труда и соцзащиты населения Москвы Екатерина Игонина.

В беседе с РИАМО она подчеркнула, что причиной недосыпа может быть дефицит сна. Если физические или интеллектуальные нагрузки повышены, организм нездоров или присутствуют стрессы, потребность во сне увеличивается.

«Стрессы, повышенная тревожность и переживания тоже мешают здоровому сну. «Прокручивая» в голове проблемы уходящего дня, возможные неприятности в наступающем... уснуть вовремя бывает очень сложно», — отметила эксперт.

По её словам, проблемы со сном могут быть вызваны головными и мышечными болями, астмой, нарушениями ЖКТ и другими заболеваниями, а также являться симптомом депрессии.

Специалист призвала внимательно относиться к своему сну, так как он является основой здоровья и источником жизненной энергии. При проблемах с засыпанием или хроническом недосыпе необходимо обратиться к специалистам — неврологам, сомнологам или психологам.

Ранее руководитель Клиники нарушений сна Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-невролог, психиатр Руслан Исаев рассказал, что у каждого второго человека старше 60—65 лет встречаются различные проблемы со сном.