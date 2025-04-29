Почему язык влияет на восприятие цвета даже у незрячих с рождения людей

Мы часто ассоциируем друг с другом разные стимулы реального мира — через их определения в языке. Например, красный и оранжевый обычно связаны со словами «горячий» или «теплый», синий — с «прохладный» или «холодный», а белый — с «чистый».

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Часть этих ассоциаций возникает, что очевидно, из непосредственного опыта наблюдения цветов в окружающем мире. Однако исследования показали, что даже незрячие с рождения люди формируют схожие связи между цветами и прилагательными. Процессы, лежащие в основе таких ассоциаций, до сих пор полностью не изучены.

В поисках этих механизмов психологи из Висконсинского университета в Мадисоне воспользовались математическими и вычислительными методами, включая большую языковую модель (LLM) GPT-4 от OpenAI. Подробности исследования опубликованы в Communications Psychology.

«Определенные цвета прочно ассоциируются с конкретными прилагательными (например, красный — горячий, синий — холодный). Некоторые из этих ассоциаций основаны на визуальном опыте, таком как наблюдение раскаленных докрасна углей. Удивительно, но многие люди, слепые от рождения, демонстрируют схожие цветовые ассоциации, несмотря на отсутствие зрительного опыта, что, вероятно, объясняется усвоением через язык. Мы показываем, что эти ассоциации действительно заложены в статистической структуре языка», — утверждают авторы.

Чтобы оценить вклад языка в ассоциации меду цветом и прилагательными, они использовали векторные представления лексем — математические модели, отражающие закономерности употребления слов в письменных текстах. Затем сравнили ассоциации, предсказанные LLM, с теми, что делают слепые и зрячие носители английского языка.

«Мы применили метод проекции к векторным представлениям слов, обученным на корпусах устной и письменной речи, чтобы выявить цвето-прилагательные ассоциации, заложенные в английском языке, — пишут исследователи. — Эти проекции предсказывали ассоциации, которые называли слепые и зрячие носители английского».

Оказалось, что модели, обученные на художественной литературе, лучше соответствуют человеческим ассоциациям, чем GPT-4. Удалось также выявить предложения, которые вносят наибольший вклад в образование таких связей.

«Мы обнаружили, что модели встраивания слов изучают эти ассоциации из косвенных (второго порядка) совместных случаев, и что при наличии подсказки люди способны определить некоторые слова, которые наиболее информативны для ассоциации цветов с определенными прилагательными», — говорится в статье.

Например, связь «красный — горячий» может возникать не из-за частого появления этих слов в одном предложении (например, «плита красная»), а потому, что слово «красный» нередко встречается рядом с другими словами, связанными с жаром (вроде «огонь», «пламя»). Эти третьи слова опосредуют связь между прилагательным и цветом.

Исследование, по мнению его авторов, может быть полезным как в изучении глубинных психологических механизмов, так и в развитии LLM в части улучшения понимания ими человеческой речи.