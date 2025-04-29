Как устроена психология «тарелочниц»

Термин «тарелочницы» в последние годы все чаще употребляется в отношении дам, привыкших раскручивать мужчин на немалые деньги. Все свои потребности, начиная от базовых в виде питания и крыши над головой, и заканчивая дорогостоящей одеждой, путешествиями и люксовыми авто, они закрывают благодаря особому умению: очаровывать кавалера так, что тот сам с радостью отдает все свои сбережения. Такого рода женщины считают себя особенными и даже заводят блоги, чтобы обучать последовательниц своему мастерству «развода». По сути, это их основной род деятельности, и ни в какой иной роли и профессии они себя не видят. Пока не наступит день «расплаты» по счетам.

Психолог Наталия Малахова в беседе с WomanHit пояснила, почему девушки с психологией «тарелочниц» едва ли могут считать себя победительницами по жизни. Рано или поздно им придется взглянуть в глаза суровой реальности.

Твой кошелек — мой кошелек

Эксперт считает, что позиция живущих за чужой счет женщин, даже если речь идет о деньгах законного супруга, заведомо проигрышна. Оказавшись один на один с финансовыми потребностями и проблемами, они теряются и чувствуют собственную уязвимость. А после длительного, порой многолетнего, пребывания на пьедестале, начинать с «низов» неимоверно трудно, а некоторым и стыдно.

«Те кто, приходит в терапию после расставания, кто с юности жил за счет мужчины, им очень сложно. Порой на протяжение не одного года приходится выстраивать опоры, так как внутренних опор там нет», — говорит психолог.

Розовые очки — не для взрослых женщин

Почти все дамы с таким мировоззрением отличаются детской, инфантильной жизненной позицией. Их действия и даже мысли всецело подчинены другому человеку, в кармане которого лежит заветная банковская карта.

«Женщина отдает власть и ответственность за свою жизнь. И если ветер подует не туда, ее карточный домик порушится. Беспомощность всегда лежит в основе такого конструкта отношений», — продолжает Наталия Малахова.

Самостоятельно научиться быть взрослой и самодостаточной личностью в такой ситуации порой невозможно. Даже советы более мудрых подруг едва ли помогут. Без участия специалиста не обойтись. После грамотной терапии у бывшей «тарелочницы» может появиться желание контролировать свои поступки, видеть мир в реальных, а не только радужных красках и, наконец, обрести себя настоящую.

Но этого прозрения важно хотеть самой, работать над ошибками. А для этого нужен характер. В случае, когда внутренней силы не хватает, женщине куда проще найти очередного «спонсора» и взобраться ему на шею. Только при этом стоит помнить, что среди мужчин теперь все меньше желающих содержать годами легкомысленных особ.