Исследование показало, как изменилась «психология» в России

За последний год частный рынок психологии и психиатрии в России вырос на 18,5%, составив 20,5 млрд рублей. Почти на девять процентов увеличилось и количество пациентов, достигнув отметки в 1,88 млн человек. Таковы данные исследования аналитического агентства Eqiva, о результатах которого пишет Forbes.

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Сейчас в России работают 255 профильных клиник, из которых 55 находятся в Москве, а 37 — в Санкт-Петербурге. На них приходится 71% всего рынка в денежном отношении. Тридцать процентов пациентов идут в платные клиники, а около 70% — в государственные психиатрические клиники и психоневрологические диспансеры.

Число обращающихся в платные учреждения постепенно растет за счет клиентов с нетяжелыми формами расстройств, которые не требуют обязательной госпитализации или интенсивного лечения в стационаре. Как правило, это тревожные и депрессивные состояния, легкие формы биполярного расстройства, невротические и другие состояния, при которых пациент идет за помощью сам и обычно в платные клиники.

Стоимость таких услуг имеет большой разброс. Первичный прием у психиатра может стоить от 3 до 9 тысяч рублей, день в стационаре — от 8,5 до 50,5 тысячи рублей, а полный курс лечения в 28 дней — от 87 до 480 тысяч рублей.

«Рынок психиатрических и психотерапевтических услуг переживает период динамичного роста, вызванного несколькими ключевыми факторами. Во-первых, в России, как и во всем мире, наблюдается постепенное снижение стигматизации психических расстройств — люди стали более осознанно относиться к своему ментальному здоровью. Во-вторых, на территории страны значительно вырос спрос на лечение депрессии и тревожных расстройств, что подтверждается ростом продаж антидепрессантов в 2023-2024 годах», — говорит генеральный директор Eqiva Дарья Шубина.

Также, по ее словам, частные клиники все чаще применяют модели помощи, включающие одновременно психиатрию, психотерапию и психологическую поддержку. Прогнозируется, что рынок таких услуг в ближайшие годы будет расти на 15% в год.

«Мы оцениваем рынок как растущий. Пока еще он достаточно "диковат", но появляется все больше игроков, которые пытаются продвигать докмед-подход (методы, основанные на принципах доказательной медицины). Тем не менее наравне с нашим узким "белым" сегментом продолжает расти уже и так крупный "серый" непрофессиональный, а часто и мошеннический сегмент, где клиент платит напрямую "эксперту" на карту, где практикуются таро, астрология, эзотерика и другие, порой опасные методы», — отмечает основательница московской клиники доказательной психиатрии и психотерапии Mental Health Center Амина Назаралиева.

«Серые» организации часто используют неэтичный маркетинг, накручивая и покупая отзывы, что вводит клиентов в заблуждение. Специалисты считают, что это не только дискредитирует работу профессионалов, но и может закончится трагически для пациентов. Еще одной особенностью рынка является большое число психологических кабинетов. Считается, что их уже с избытком, но качество их работы никак не контролируется.

В итоге люди стали не только чаще посещать психиатров и психологов, но и больше употреблять антидепрессантов. Этому способствовало то, что теперь пациенты не стесняются говорить о своих расстройствах. В прошлом году в России было продано 17,9 млн упаковок антидепрессантов стоимостью 15 млрд рублей, что больше на 17% упаковок и на 32,5% рублей показателей 2023 года. В этом году тенденция сохраняется и также наблюдается рост продаж подобных препаратов.

В 2024 году больше всего на антидепрессанты потратили жители Москвы — 4,2 млрд рублей. Далее следуют пациенты из Санкт-Петербурга — 1,4 млрд рублей, Екатеринбурга — 260 млн рублей, Ростова-на-Дону — 210,8 млн рублей и Казани — 202,9 млн рублей.

А вот количество проданных в прошлом году психоаналептиков и психотропных веществ немного снизилось — на 0,2%. При этом в денежном отношении зафиксирован рост на 16,8%. Такие препараты также больше всего покупают в Москве — 14,3 млрд рублей, а затем следуют Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.