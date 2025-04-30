Как указать человеку на ошибку и не поссориться

В семье, с друзьями и коллегами возникают ситуации, когда хочется дать совет, указать на неправильные действия. Но очень часто это воспринимается негативно, а в результате - обида и ссора. Как вести себя в подобных ситуациях? На вопросы "РГ" ответила доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина.

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Где проходит граница между заботой и навязчивостью? Например, коллега упорно произносит термин неправильно, на него уже косятся. Уместно ли его поправить, или это будет бестактностью?

Вера Никишина: Рубикон между заботой и навязчивостью проходит по мотивации. Забота - это действие, направленное на поддержку, помощь другому. Навязчивость - это про себя любимого. Это про то, чтобы не остаться одному, не остаться без внимания. В навязчивости есть еще и неизбирательность, мотивация поддерживается не отношением какому-то конкретному человеку, а готовностью цепляться за отношения с любым, кто удобен, доступен в конкретный момент. В навязчивости нет внимания к интересам, ценностям, смыслам другого человека.

Что касается примера с коллегой, здесь скорее не про заботу и не про навязчивость, а про фиксацию очевидного. То есть множество раз повторяемая ошибка, которую все слышат, не может не остаться незамеченной. И псевдотактичностью будет игнорирование данного факта. Когда человеку указывают на ошибку, это дает ему шанс исправиться. В противном случае, если промолчать, он будет продолжать ошибаться. Другое дело, что делать это нужно тактично.

Как в обществе складываются правила, кому можно делать замечания, а кому нет? Что играет роль? Иерархия (старший и начальник всегда прав), может быть, традиции?

Вера Никишина: Замечания - культурно-цивилизационная часть социальных межличностных отношений. Без них никак, замечания выполняют функцию ориентиров и границ. И в этом смысле без них не обойтись.

Много вопросов возникает к тому, как, в какое время, при каких обстоятельствах формулируются замечания. Одни замечания могут быть оскорбительны и унизительны, а другие, собственно, ориентировочными и направляющими. Замечание ориентирует, когда учитывается контекст той ситуации, в которой человек находится. И если оно высказывается свысока, по форме указательно, безапелляционно и вызывает унижение, то, как правило, результат будет отрицательным. Такие замечания не только игнорируются в моменте, вызывают протест, более того, у человека, которому было адресовано такое замечание, закрепляется в установках оставлять свой опыт и свои реакции нечувствительными к замечаниям других. Хотя бывают и противоположные реакции - полная подчиняемость к замечаниям и неспособность следовать собственной инициативе или интуиции.

Конечно, существуют и иерархические модели. Замечание руководителя подчинённому совсем не одно и то же, что замечание подчинённого руководителю. Замечание родителя ребёнку также не равно замечанию ребёнка в отношении родителей. В таких случаях замечания отличаются не только по форме и по способу реализации, но и по тем позициям, в которых опыт, статус одного предполагает усиление внимания к содержанию сказанного. Но здесь тоже не всё однозначно. И мы можем себе представить абсолютно бессмысленное замечание руководителя, вредное по сути и по смыслу замечание родителя. Поэтому в формулировке замечаний все-таки есть смысл, необходимость ориентироваться на то, что действительно важно.

Как научиться делать замечания детям, подчиненным, ученикам, чтобы не вызвать конфликт, но и человек свое поведение все же изменил?

Вера Никишина: Есть смысл формулировать замечания не в прямой указательной утвердительной форме, констатирующей ошибку, а через вопросы или через вопросы-альтернативы.

"Я тебя услышал так, правильно ли я тебя понял? Исправь, если я тебя понял неверно". То есть это шанс человеку самостоятельно услышать себя и скорректировать свои слова или действия без урона для самолюбия.

Когда в предложении, адресованном собеседнику, появляются альтернативы, это тоже возможность скорректировать самостоятельно собственную ошибку, преодолеть конкретную ситуацию без урона для самолюбия.

Замечание в лоб, категоричное - это напряжение для отношений в текущий момент и, что еще более печально, это напряжение для отношений в дальнейшем. Так часто происходит у родителей с подростками: когда любое замечание старших начинает приниматься в штыки, обесценивается и принимается как намерение унизить. Давайте детям возможность самостоятельно видеть их ошибки и их исправлять.