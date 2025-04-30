Психолог дала совет, как уменьшить стресс от нахождения в пробках

Регулярные пробки на дорогах могут губительно сказаться на здоровье водителей. О том, как нижегородцы могут обезопасить себя от последствий стресса за рулем, рассказала в интервью НИА «Нижний Новгород» кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии ПИМУ Мария Халак.

По данным исследования 2018 года, автомобилисты чаще подвержены депрессии и сердечно-сосудистым заболеваниям. Кроме того, усталость от вождения может снизить работоспособность и ухудшить личные отношения. Статистика 2020 года показывает, что регулярное нахождение в пробках чаще склоняет водителя к нарушению ПДД и созданию аварийных ситуаций.

В период ремонтных работ нижегородцы могут сталкиваться с ограничениями движения транспорта и, следовательно, с пробками. Существуют способы снижения стресса, которые можно использовать, находясь в заторах на дороге.

По словам психолога, медитация и общение с попутчиками являются действенными стратегиями для стабилизации психологического состояния. Кроме того, можно слушать расслабляющую музыку, подкасты, аудиокниги и пользоваться онлайн навигаторами, которые снижают неопределенность и тревожность.

Важный шаг к обретению спокойствия в любой стрессовой ситуации — дыхательные практики. Техники дыхания по квадрату и по треугольнику, а также абдоминальное дыхание позволяют расслабиться и восстановить концентрацию за рулем.