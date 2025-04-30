Почему люди по-разному представляют времена года в своем сознании

Психологи объяснили особенности того, как люди субъективно представляют течение года в своем сознании. По словам клинического психолога Ирины Коржаевой, у большинства людей начало годового цикла ассоциируется с временем года, в которое они родились.

Однако есть и исключения, например, у бывших отличников год часто начинается с осени, а дни недели могут представляться как страницы школьного дневника. Особый интерес представляет направление мысленного «вращения» годового круга.

По словам Коржаевой, у творческих натур оно чаще происходит против часовой стрелки, тогда как у логиков — по часовой. Эти особенности формируются в детстве под влиянием внешних факторов. Психолог добавила, что феномен имеет и нейробиологическое объяснение.

— Синестезия — нейрологический феномен, при котором раздражение в одной сенсорной или когнитивной системе ведет к автоматическому, непроизвольному отклику в другой сенсорной системе. Имеется генетический аспект, а здесь уже можно подключать и психогенетику. Современные методы нейровизуализации, будь то динамические снимки или ЭЭГ, четко фиксируют различия в активности мозговых зон при обработке временных концепций, — уточнила Коржаева.

Психолог Александр Кичаев в свою очередь добавил, что традиционное расположение сезонов в ментальном круге, где лето — вверху, осень — справа, зима — внизу, весна — слева, связано с традиционными графическими представлениями и школьными шаблонами. Отклонение от этой схемы может говорить о невротических особенностях.

— Если у кого-то наоборот, значит, у них, скорее всего, есть внутреннее несогласие с шаблоном. Может быть, это какие-то невротические особенности. Но обычно у людей все именно так, — заключил он в беседе с Life.ru.

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