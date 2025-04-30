Сколько людей в России стесняются говорить о сексе

За последний год 89% россиян искали в Интернете информацию о репродуктивном потенциале. Это показало юбилейное, уже десятое, исследование «Индекс женского здоровья», в этот раз посвященное здоровью репродуктивному. Социологи узнали, как россияне оценивают свое репродуктивное здоровье, с какими проблемами сталкиваются и насколько открыто о них говорят.

В числе прочего исследователи интересовались тем, насколько сложно людям обсуждать интимные темы с окружающими и какую лексику они предпочитают использовать, когда говорят о «пестиках и тычинках». «МК» узнал результаты опроса и что по их поводу думают специалисты.

Что не так с репродуктивным здоровьем россиян

Аналитический центр НАФИ провел опрос среди 3 тысяч россиян репродуктивного возраста (18–45 лет), мужчин и женщин из всех регионов страны, городов и сел.

Под репродуктивным здоровьем 49% россиян, как оказалось, понимают синергию физического и социального благополучия. 34% вкладывают в это понятие рождение здоровых детей, 34% — возможность зачатия ребенка естественным путем. Женщины чаще, чем мужчины, ассоциируют понятие «репродуктивное здоровье» с осознанным материнством, а мужчины чаще связывают его с потенцией, здоровьем мочеполовой системы и способностью получить оргазм.

78% респондентов в той или иной степени довольны состоянием репродуктивного здоровья (в 2024 году таких было 75%). Недовольны им лишь 15% в 2025 году (17% — в 2024 году). Парадокс, но при этом 87% женщин и 69% мужчин сталкивались с его нарушениями (в прошлом году в этом признавались 75% мужчин).

Среди последствий нарушения репродуктивного здоровья опрошенные чаще всего выделяют стресс, депрессию, ухудшение физического состояния, нарушение сна, аппетита, отсутствие сексуального удовлетворения, снижение уровня доходов из-за необходимости постоянно брать больничный. 29% женщин и 17% мужчин отметили проблемы с зачатием и бесплодием. 46% женщин и 35% мужчин на фоне проблем с репродуктивным здоровьем отмечали ухудшение взаимоотношений в семье или с партнером.

Что предпринимают люди, чтобы исправить ситуацию? Женщины отдают предпочтение двум основным способам: больше половины из них (53%) идут за помощью к врачу, а каждая третья (31%) вносит изменения в свой образ жизни (31%). К сожалению, каждая шестая женщина не делает ничего.

У мужчин наиболее популярным методом борьбы с проблемами является коррекция образа жизни (так поступают 32% опрошенных). Но каждый пятый (21%) предпочитает бездействовать и не предпринимает никаких усилий для исправления ситуации. Хотя сегодня известно, что в половине случаев бесплодия «виноваты» именно мужчины. Наиболее тревожна ситуация в сельской местности и среди мужчин с низким уровнем образования, где до 30% оставляют проблемы как есть.

«Каждый второй мужчина и две трети женщин на фоне репродуктивных проблем испытывают стресс, тревогу или даже депрессию, — говорит врач-эндокринолог, эксперт фармотрасли Елена Пархонина. — При этом, по данным исследования, на фоне проблем с репродуктивным здоровьем у 35% мужчин падает самооценка. Отрадный факт: молодые люди оценивают репродуктивное здоровье шире — как часть общего благополучия — и относятся к нему серьезнее, чем поколение их родителей».

Есть ли секс в России

«Обсуждение проблемы начинается с ее вербализации, облечения ее в слово», — говорит социолог Ирина Гильдебрандт.

Но исследование, которое в этом году было сфокусировано на том, как россияне выражают свои проблемы, обнаружило весьма неблагоприятную тенденцию — люди очень стесняются обсуждать темы, связанные с репродукцией и сексуальными отношениями. Многие вопросы остаются табуированными, что косвенным образом может влиять на демографическую ситуацию в стране, считают эксперты.

Какую лексику используют россияне, говоря «про это»? Что сложнее всего обсуждать?

По данным опроса, половина россиян при обсуждении темы репродуктивного здоровья использует нейтральные слова (из серии «проблемы в постели»); более трети опрошенных оперируют медицинскими терминами («эректильная дисфункция», «овуляция»), и еще около трети применяют разговорные жаргонные слова («месячные», «залететь»). Завуалированные слова и выражения, а также эвфемизмы используют 13% опрошенных, а грубую лексику — лишь 7%.

69% женщин и только 29% мужчин упоминают при обсуждениях такие слова, как «менструация», «месячные», «критические дни». Женщины в целом чаще осуждают темы материнства и менструаций, а мужчины — потенции. Мужчины несколько чаще прибегают к жаргону или эвфемизмам и заметно опережают женщин по доле употребления ненормативной лексики (10% против 4% среди женщин).

Социологи обратили внимание на разницу в ответах поколений: с возрастом происходит нормализация лексики. Так, 56% поколения Х во время разговоров «про это» чаще использует нейтральные и общеупотребительные фразы и слова, притом что 46% зумеров — чаще жаргонные и грубые. Зумеры также чаще (42%) применяют медицинские термины при обсуждении проблем репродуктивного здоровья.

С кем предпочитают россияне говорить на эти темы? Начнем с того, что с кем-либо о них говорят 88% участников опроса. Самым безопасным собеседником для большинства остается партнер (его выбрали 75% женщин и 67% мужчин). Женщины чаще мужчин обращаются к специалистам (76% и 58% соответственно), мужчины же чаще женщин «беседуют» с Интернетом (35% против 28%).

Оказалось, сексуальное здоровье и взаимоотношения (52% женщин и 47% мужчин) и инфекции, передающиеся половым путем (25% и 29% соответственно), — самые сложные для обсуждения темы. О сексуальном здоровье 50% соотечественников непросто говорить даже на приеме у специалиста по женскому или мужскому здоровью, а в общении с партнером тем более (32%). Этот аспект интимной жизни вызывает наибольшее стеснение и у мужчин, и у женщин. 35% россиян никогда не говорили на эти темы с близкими, а 22% — с партнерами. Удивительно, но факт: у женщин в топ-3 самых сложно обсуждаемых тем вошла тема нарушений менструального цикла.

У поколения зумеров наибольшие проблемы представляет обсуждение тем контрацептивов и менструации; людям старше 35 сложнее говорить о взаимоотношениях с сексуальными партнерами.

«Молодежь до 24 лет испытывает сложности в диалоге с партнером про контрацепцию, хотя в идеале речевой акт должен предшествовать акту половому», — говорит Ирина Гильдебрандт.

В целом опрос показал, что в вопросах репродуктивного здоровья каждый четвертый молчит, а каждый второй стесняется.

«У мужчин есть такая характерная особенность — неспособность говорить о собственных переживаниях. Из-за этого мужчины, как правило, обращаются к профильному специалисту гораздо реже и позже женщин. Женщины, напротив, чаще готовы обсуждать вопросы репродуктивного здоровья, в то время как мужчины предпочитают либо избегать этих разговоров, либо искать анонимной помощи, в том числе у незнакомцев в Интернете. Радует тот факт, что среди молодежи, как юношей, так и девушек, эта тенденция меняется к лучшему и мы видим большую открытость в обсуждении вопросов здоровья», — говорит доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН, специалист в области культуры речи и лексикологии, гендерной и когнитивной лингвистики Валерий Ефремов.

Кому доверяют россияне

80% россиян на протяжении последнего года искали информацию о репродуктивном здоровье. Кому они доверяют больше всего? На первом месте — «специалист здравоохранения», а вот второе (по 8%) поделили «известная личность без медицинского образования» и «Елена Малышева». «Известной личности с медицинским образованием» доверяются уже лишь 6%, а теледоктору Мясникову — и вовсе 3% опрошенных. 21% не доверится никому.

Как граждане отличали достоверную информацию от недостоверной? Многие отмечали, что им важен официальный ресурс с именем автора; кто-то следил за тем, чтобы она исходила от дипломированного врача. При этом 40% женщин и 45% мужчин важно, чтобы информация была изложена с юмором — тогда доверие растет. Известным блогерам доверяют 23% женщин и 28% мужчин.

«Проблема табуированности, страха, стыда при обсуждении интимных проблем — проблема мирового здравоохранения, и больше всего люди доверяют Интернету, — говорит врач-акушер-гинеколог, доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Шестакова. — В целом пациенты не склонны доверять системе здравоохранения, а обсуждать с врачом некоторые вопросы очень сложно. В кабинет врача, который занимается интимным здоровьем, люди приходят зажатыми. Мужчинам, например, очень стыдно произнести «менструальный цикл». Есть жалобы активные (болит, температура и пр.) и жалобы скрытые, и врачи должны уметь выявлять скрытые жалобы. Сегодня врач не господь бог, которому все верят безоговорочно. Уходя от врача, 50% пациентов пойдут перепроверять назначения — в Интернет, к другому врачу, к подружке. Поэтому задача врача — донести информацию доступным языком и создать атмосферу доверия. Кстати, женщины больше всего ценят, когда им рассказывают о многообразии вариантов лечения и предоставляют возможность выбора. А теперь вот россияне начали доверять и ИИ — это новый тренд. Мы призываем не заниматься самолечением с его помощью — использовать его можно только для того, чтобы сориентироваться, к какому врачу пойти».

«Несмотря на бурное развитие медицинских технологий и доступность информации, тема репродуктивного здоровья в России по-прежнему остается в зоне молчания. Это не просто культурная особенность — это фактор, который влияет на качество жизни и осознанность в вопросах здоровья. Наши данные показывают, что почти каждый второй россиянин не готов говорить о сексуальных вопросах даже со специалистом. Это формирует замкнутый круг: человек не обращается за помощью, потому что стесняется, и не получает помощи, потому что молчит. Особенно настораживает гендерный разрыв: мужчины чаще остаются один на один со своими переживаниями и реже ищут поддержку. Это говорит о необходимости не только медицинского просвещения, но и формирования новой культуры открытого и бережного разговора о здоровье», — считает Ирина Гильдебрандт.