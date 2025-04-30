Подсчитан «срок годности» отношений на расстоянии

Отношения на расстоянии, требующие особой зрелости и самодисциплины от партнеров, подвержены риску превращения в иллюзию с ограниченным «сроком годности». Об этом заявила психолог, эксперт в области межличностных отношений Жанна Метель, предоставив эксклюзивные комментарии сайту «Южный федеральный».

© runews24.ru

По мнению Метель, для успешного поддержания связи на расстоянии необходимо сочетание трех ключевых факторов: умение вести открытый и конструктивный диалог, уважение к личным границам партнера, а также развитое чувство внутренней опоры, позволяющее избегать драматизации ситуаций, связанных с недостатком общения.

Специалист подчеркнула, что одной из главных опасностей в отношениях на расстоянии является возникновение иллюзии контроля, которая, в свою очередь, провоцирует развитие ревности, гиперчувствительности и склонности к необоснованным подозрениям. Преодоление этих негативных тенденций требует от партнеров высокого уровня доверия и способности принимать неопределенность.

Метель также обратила внимание на то, что дисбаланс в эмоциональной вовлеченности партнеров может особенно сильно проявляться в условиях физической дистанции. В подобных ситуациях, по ее мнению, крайне важно задать себе честный вопрос: «Действительно ли я нахожусь в отношениях, основанных на взаимности, или лишь тешу себя ожиданиями?», передает слова психолога Южный Федеральный.

Несмотря на то, что поддержание эмоциональной близости на расстоянии возможно, и проявляется, как правило, в глубоких ночных разговорах и умении поддерживать партнера даже через тысячи километров, эксперт предупреждает, что такая форма связи не может быть устойчивой в долгосрочной перспективе.

«Если партнеры не имеют возможности для личных встреч и не стремятся к созданию совместного будущего, рано или поздно наступает эмоциональное выгорание, даже у самых пылких влюбленных», — подчеркнула Метель.

Психолог выделила ряд признаков, свидетельствующих о том, что отношения на расстоянии превращаются в самообман: отсутствие реальных действий и движения вперед, систематическое откладывание запланированных встреч, разговоры, сводящиеся к воспоминаниям о прошлом, и исчезновение совместных планов на будущее.

Напомним, ранее мы писали о том, как спасти семейные отношения, когда «волшебство ушло». Тем временем эксперт рассказала, при каких условиях стоит завершить отношения.