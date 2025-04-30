Чем может быть полезна порнография, созданная ИИ

Валери А. Лапуэнт из Университета Квебека в Монреале и другие североамериканские психологи проанализировали применение технологий искусственного интеллекта при генерации порнографических изображений, чтобы оценить, какую опасность могут нести подобные технологии. Также ученые поразмышляли о потенциальной пользе от подобных изображений.

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Изображения и видео, которые трудно отличить от реальных, могут быть использованы для шантажа или кибербуллинга, говорится в статье ученых в журнале Archives of Sexual Behavior.

Размышляя о том, как сгенерированные нейросетями откровенные изображения "при надлежащем регулировании" можно использовать "во благо", психологи предположили, что такие картинки и видео помогут в создании материалов для сексуального просвещения и для терапии пациентов с сексуальными расстройствами.

Ученые заявили, что, так или иначе, соответствующий вопрос изучен недостаточно и в мало регулируется законодательствами различных стран.