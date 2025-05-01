Сомнолог рассказал о пользе релаксационной техники питания

Доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор Центральной государственной медицинской академии Управления делами президента России, врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал о пользе релаксационной техники питания в борьбе со стрессом.

© unsplash

В беседе с сайтом kp.ru эксперт отметил, что перекусы на бегу, а также еда в нервозной обстановке серьёзно нарушают работу желудочно-кишечного тракта.

«А знаете ли вы, что самые обычные приёмы пищи можно превратить в отличную релаксационную технику», — сказал врач.

По словам специалиста, для этого необходимо в первую очередь отложить в сторону смартфон.

После чего приступить к приёму пищи, держа каждый кусочек пищи во рту три-четыре секунды и тщательно пережёвывая, не беря новый.

Также важно на это время отложить ложку или вилку, добавил эксперт.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с НСН дал рекомендации по подготовке иммунитета к лету.