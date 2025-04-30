Самые странные мифы о женской сексуальности

Женская сексуальность — это как тот самый сферический конь в вакууме: это нечто необъятное и непонятное, сложное и регулярно обрастает легендами. Кто-то считает, что она включается только при свечах и атласных простынях. Кто-то — что она навсегда исчезает после 35, а кто-то вообще уверен, что «ее не существует в природе». И все бы ничего, но эти мифы не просто нелепы — они мешают женщинам жить, наслаждаться собой и своим телом. А мужчинам — лучше понимать представительниц прекрасной половины человечества.

© Unsplash

«Слишком долго (вспомним историю) сексуальность женщины воспринималась как нечто, что нужно контролировать, прятать, объяснять или смягчать. Пора перестать бояться того, что является естественным продолжением жизни, тела, чувств. Сексуальность — не табу, не фетиш, не алгоритм. Это энергия, сила, вкус. И она гораздо интереснее любых мифов», — убеждена сексолог Ольга Василенко.

В общем, кажется, пора вытащить старые убеждения на свет, сдуть с них пыль и разобраться: где правда, а где просто культурный винегрет с привкусом патриархата и унылых стереотипов.

Миф №1: женская сексуальность просыпается только с «тем самым» мужчиной

Согласно этому мифу, женщина сидит в режиме ожидания, как замок без ключа, и ждет «правильного» мужчину, чтобы наконец-то «раскрыться». Желательно — высокого, с карьерой и чувством юмора. Но в реальности женская сексуальность — это не кнопка, которую кто-то снаружи нажимает.

«Сексуальность — это внутренняя энергия. Она может проявляться через взгляд, движение в танце, ощущение кожи после душа или от нового белья. Никакой принц с особым паролем женщине не нужен, чтобы быть сексуальной. Нужна связь с собой — и немного хорошей музыки в наушниках», — говорит эксперт. Ок, капелька любимых духов тоже пригодится.

Миф №2: после определенного возраста сексуальность угасает

Мнение популярно, как тривиальные до пошлости анекдоты про тещу. Считается, что где-то после 40 (или 35 — в зависимости от возраста источника паники), женщина просто-таки должна сдать ключи от сексуальности и перейти в клуб любительниц вязания. Все: гормоны ушли, желания исчезли, остались только чай с медом и байки с воспоминаниями о былом для внуков.

«Многочисленные исследования показывают: сексуальное удовлетворение у женщин может расти после 40. Почему? Ушел страх осуждения, появилось знание тела, снизился стресс от „надо соответствовать“. И наконец-то можно расслабиться. Так что, если уж что-то и угасает с возрастом, так это толерантность к подобным мифам», — иронизирует врач.

Миф №3: женщинам не нравится секс так, как мужчинам

Древний миф, по которому женщина — это такое существо, которое соглашается на секс ради «был бы милый рядом», домашнего уюта и условных шубы с колечком. А удовольствие? Ну, если очень постараться — может быть, и получит.

На самом деле, конечно, у женщин — тот же биологический потенциал для наслаждения, что и у мужчин. А клитор, между прочим, содержит больше нервных окончаний, чем пенис. Просто многим мешают не гормоны, а установка «я должна быть удобной, а не чувственной». Стало быть, женщина не «соглашается на секс», она тоже его хочет. Иногда больше, чем партнер. Имеет полное право.

Миф №4: настоящая сексуальность — это каблуки, красная помада и кружево

Этот миф подарили глянцевые журналы и голливудские комедии: если женщина сексуальна, она обязана быть в белье с подвязками, при макияже и желательно — в полупрозрачной сорочке на фоне романтического дождя.

Правда же заключается в том, что сексуальность может быть в спортивных штанах, растрепанных волосах (или вообще бритой наголо голове) и уютном свитере с мужского плеча. Она не обязана быть театральной — иногда она прячется в уверенности, спокойствии и честности с собой.

Миф №5: хорошая девушка — та, что не хочет «слишком много»

Как только женщина говорит, что у нее есть желания (особенно, если они связаны с сексом) — ее то шеймят, то обвиняют в «избыточности», то пугаются, как будто она инопланетянка, не меньше. А если ей нравится разнообразие, с огоньком и задором — все, сразу в красную зону морали.

На самом деле, сексуальность не подчиняется чужим ожиданиям. У кого-то она — стабильная и понятная. У другой — бурная, непредсказуемая. Все это (и тысячи вариантов между) — нормально. Никто не раздает медали за «умеренность» и не отнимает свободу за желание.