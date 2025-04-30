Самые странные мифы о женской сексуальности

Помада, каблуки и кружево: странные мифы о женской сексуальности
Женская сексуальность — это как тот самый сферический конь в вакууме: это нечто необъятное и непонятное, сложное и регулярно обрастает легендами. Кто-то считает, что она включается только при свечах и атласных простынях. Кто-то — что она навсегда исчезает после 35, а кто-то вообще уверен, что «ее не существует в природе». И все бы ничего, но эти мифы не просто нелепы — они мешают женщинам жить, наслаждаться собой и своим телом. А мужчинам — лучше понимать представительниц прекрасной половины человечества.
«Слишком долго (вспомним историю) сексуальность женщины воспринималась как нечто, что нужно контролировать, прятать, объяснять или смягчать. Пора перестать бояться того, что является естественным продолжением жизни, тела, чувств. Сексуальность — не табу, не фетиш, не алгоритм. Это энергия, сила, вкус. И она гораздо интереснее любых мифов», — убеждена сексолог Ольга Василенко.
В общем, кажется, пора вытащить старые убеждения на свет, сдуть с них пыль и разобраться: где правда, а где просто культурный винегрет с привкусом патриархата и унылых стереотипов.
Миф №1: женская сексуальность просыпается только с «тем самым» мужчиной
Согласно этому мифу, женщина сидит в режиме ожидания, как замок без ключа, и ждет «правильного» мужчину, чтобы наконец-то «раскрыться». Желательно — высокого, с карьерой и чувством юмора. Но в реальности женская сексуальность — это не кнопка, которую кто-то снаружи нажимает.
«Сексуальность — это внутренняя энергия. Она может проявляться через взгляд, движение в танце, ощущение кожи после душа или от нового белья. Никакой принц с особым паролем женщине не нужен, чтобы быть сексуальной. Нужна связь с собой — и немного хорошей музыки в наушниках», — говорит эксперт. Ок, капелька любимых духов тоже пригодится.
Миф №2: после определенного возраста сексуальность угасает
Мнение популярно, как тривиальные до пошлости анекдоты про тещу. Считается, что где-то после 40 (или 35 — в зависимости от возраста источника паники), женщина просто-таки должна сдать ключи от сексуальности и перейти в клуб любительниц вязания. Все: гормоны ушли, желания исчезли, остались только чай с медом и байки с воспоминаниями о былом для внуков.
«Многочисленные исследования показывают: сексуальное удовлетворение у женщин может расти после 40. Почему? Ушел страх осуждения, появилось знание тела, снизился стресс от „надо соответствовать“. И наконец-то можно расслабиться. Так что, если уж что-то и угасает с возрастом, так это толерантность к подобным мифам», — иронизирует врач.
Миф №3: женщинам не нравится секс так, как мужчинам
Древний миф, по которому женщина — это такое существо, которое соглашается на секс ради «был бы милый рядом», домашнего уюта и условных шубы с колечком. А удовольствие? Ну, если очень постараться — может быть, и получит.
На самом деле, конечно, у женщин — тот же биологический потенциал для наслаждения, что и у мужчин. А клитор, между прочим, содержит больше нервных окончаний, чем пенис. Просто многим мешают не гормоны, а установка «я должна быть удобной, а не чувственной». Стало быть, женщина не «соглашается на секс», она тоже его хочет. Иногда больше, чем партнер. Имеет полное право.
Миф №4: настоящая сексуальность — это каблуки, красная помада и кружево
Этот миф подарили глянцевые журналы и голливудские комедии: если женщина сексуальна, она обязана быть в белье с подвязками, при макияже и желательно — в полупрозрачной сорочке на фоне романтического дождя.
Правда же заключается в том, что сексуальность может быть в спортивных штанах, растрепанных волосах (или вообще бритой наголо голове) и уютном свитере с мужского плеча. Она не обязана быть театральной — иногда она прячется в уверенности, спокойствии и честности с собой.
Миф №5: хорошая девушка — та, что не хочет «слишком много»
Как только женщина говорит, что у нее есть желания (особенно, если они связаны с сексом) — ее то шеймят, то обвиняют в «избыточности», то пугаются, как будто она инопланетянка, не меньше. А если ей нравится разнообразие, с огоньком и задором — все, сразу в красную зону морали.
На самом деле, сексуальность не подчиняется чужим ожиданиям. У кого-то она — стабильная и понятная. У другой — бурная, непредсказуемая. Все это (и тысячи вариантов между) — нормально. Никто не раздает медали за «умеренность» и не отнимает свободу за желание.