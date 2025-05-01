Психолог объяснил, как правильно восстановиться на майских

Для полноценного отдыха на майских праздниках важно постараться не думать о работе, отключиться от текущих задач, посоветовала в беседе с RT психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Юлия Граицкая.

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«Для этого полезно создать условия, которые не будут лишний раз напоминать о работе: например, отправляясь в поездку, стоит по возможности оставить ноутбук дома, а мессенджеры и почту поставить на беззвучный режим и не проверять их. Если возникает тревожность, то можно выделить конкретное время для просмотра рабочей почты и мессенджеров. Это позволит сделать поток получаемой информации управляемым», — посоветовала эксперт.

По её словам, важно также определить свои потребности, которые можно было бы удовлетворить в приближающиеся длительные выходные.

«Это можно сделать, спросив себя: "Что мне сейчас действительно нужно?" У каждого человека будет свой ответ: например, потребность в качественном сне, общении с семьёй, поездка на природу. Осознание своих желаний позволит расставить приоритеты. Также для того, чтобы отдых в период майских праздников не стал источником дополнительного стресса и суеты, рекомендуется заранее спланировать эти дни», — порекомендовала она.

По мнению психолога, следует помнить и про соблюдение баланса между активным и спокойным отдыхом.

«Рекомендуется оставлять в своём расписании время наедине с собой, когда есть возможность прислушаться к своим чувствам, мыслям, почитать книгу, насладиться тишиной. Это станет прекрасным дополнением к активному отдыху. Ценным для ментального здоровья будет и общение с близкими людьми, с которыми приятно находиться рядом, которые дарят положительные эмоции, поддерживают и понимают», — объяснила специалист.

Она отметила, что такое общение улучшит внутреннее состояние и поможет укрепить взаимоотношения.

«Уделить время стоит и своим хобби, это может быть, например, работа в саду или огороде, посещение музея, приготовление любимого блюда. Если на данный момент такого занятия нет, то стоит познакомиться с собой и отправиться на поиски своих интересов: можно изучить различные виды активностей, вспомнить, чем хотелось заниматься ранее. Для этого стоит составить список и начать пробовать», — подчеркнула собеседница RT.

Не менее важно заниматься посильными физическими нагрузками, добавила она.

«Это помогает справляться со стрессом, снимать напряжение и улучшать настроение. Это может быть фитнес, йога, прогулка или бег на свежем воздухе — главное, чтобы активность приносила удовольствие. Тщательно спланированный качественный отдых, который соответствует внутренним потребностям человека, — это инвестиция в своё физическое и ментальное здоровье, а также залог продуктивной и успешной профессиональной деятельности», — заключила психолог.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT напомнил, что перед майскими праздниками выплаты пенсий происходят в конце апреля.