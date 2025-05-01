Медиатор рассказал, как построить спокойную семью

Медиатор Пачеко-Рейнага назвал секреты создания счастливой семьи. Медиаторы — люди, которые занимаются разрешением конфликтов между сторонами, в том числе и между супругами. Пачеко-Рейнага в интервью напомнил, что даже в самых крепких семьях бывают проблемы. Но можно максимально снизить их вероятность. Как это сделать, расскажем ниже.

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Как создать счастливую семью

Рекомендациями с РИАМО поделился медиатор семейного центра «Преображение» департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Антони Пачеко-Рейнага.

Коммуницировать

Специалист назвал коммуникацию основой взаимопонимания. По его словам, нужно давать партнёру высказаться, при этом слушать его, вникать в его слова и стараться понять.

Использовать «Я-сообщения»

Вместо обвинений с использованием «ты» стоит говорить «я». Это поможет выразить свои чувства и потребности без критики.

То есть, например, не «ты не помогаешь мне по дому!», а «я чувствую себя перегруженной, когда все домашние дела ложатся на меня».

«Не бойтесь говорить о своих чувствах, как положительных, так и отрицательных. Делитесь радостями и тревогами, не держите всё в себе. Откровенность и доверие — ключевые компоненты здоровых отношений», – отметил Пачеко-Рейнага.

Относиться с пониманием к мнению партнёра

Разные точки зрения — это нормально. Постарайтесь спокойнее относиться к мнению близкого.

«Позвольте своему партнеру оставаться самим собой, не пытайтесь его изменить. Уважайте его интересы, увлечения и личное пространство», — сказал специалист.

Проводить время вместе

Периодически вместе занимайтесь тем, что нравится всем членам семьи. Например, можно пройтись в парке, посмотреть фильм или что-то приготовить. Можно даже придумать семейные традиции, которые всех объединят.

«Важно находить баланс между совместным времяпрепровождением и личным пространством. У каждого человека должно быть время для себя, для своих увлечений», — добавил медиатор.

В начале года многофункциональные центры (МФЦ) стали предлагать желающим развестись услугу «примирения». Это часть проекта «Медиация при разводе». Подробнее — в этом материале.