Как понять, что близкий подсел на азартные игры

Психолог Самойлова рассказала о признаках зависимости от азартных игр. Азартные игры не только опустошают карманы человека, но и разрушают его отношения с близкими. Распознать проблему не всегда просто, особенно если игрок пытается скрывать своё увлечение. Специалист рассказала, как заметить игровую зависимость (лудоманию) у близкого и как помочь ему справиться с этой проблемой.

© unsplash

Признаки игровой зависимости

Информацией с МК в Красноярске поделилась психолог Марина Самойлова.

Вот особенности поведения человека, зависимого от азартных игр:

Часто говорит об успехах или неудачах в играх. Не исключено, что он постоянно думает о следующей игре или о том, как вернуть потерянные средства.

Появились проблемы с деньгами, например, долги.

Резко стал избегать общения с друзьями и семьёй. Много свободного времени проводит за игрой.

Пытается скрыть, что много играет и сколько на это тратит.

Стал несерьёзно относиться к работе, учёбе или семейным обязанностям.

Может сделать ставку на большую сумму или участвовать в рискованных играх.

Как помочь близкому с лудоманией

Психолог посоветовала действовать осторожно и с пониманием.