Как понять, что близкий подсел на азартные игры, и чем ему помочь? Психолог дала советы
Психолог Самойлова рассказала о признаках зависимости от азартных игр. Азартные игры не только опустошают карманы человека, но и разрушают его отношения с близкими. Распознать проблему не всегда просто, особенно если игрок пытается скрывать своё увлечение. Специалист рассказала, как заметить игровую зависимость (лудоманию) у близкого и как помочь ему справиться с этой проблемой.
Признаки игровой зависимости
Информацией с МК в Красноярске поделилась психолог Марина Самойлова.
Вот особенности поведения человека, зависимого от азартных игр:
- Часто говорит об успехах или неудачах в играх. Не исключено, что он постоянно думает о следующей игре или о том, как вернуть потерянные средства.
- Появились проблемы с деньгами, например, долги.
- Резко стал избегать общения с друзьями и семьёй. Много свободного времени проводит за игрой.
- Пытается скрыть, что много играет и сколько на это тратит.
- Стал несерьёзно относиться к работе, учёбе или семейным обязанностям.
- Может сделать ставку на большую сумму или участвовать в рискованных играх.
Как помочь близкому с лудоманией
Психолог посоветовала действовать осторожно и с пониманием.
- Поговорите с человеком, дайте понять, что беспокоитесь о нём, выразите свои чувства и заботу без осуждения.
- Продемонстрируйте, что готовы помочь ему с поиском помощи. Это могут быть психолог или участие в группах поддержки.
- Помогите ему узнать больше о том, как зависимость от азартных игр влияет на жизнь человека и его близких.
- Если зависимость начинает угрожать вашему благополучию, Самойлова порекомендовала установить границы и защитить себя.