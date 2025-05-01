Психолог объяснил, что приводит к импульсивным покупкам

От покупок на маркетплейсах в праздники сложно отказаться, ведь онлайн-шопинг - один из способов занять свободное время и повысить настроение. О том, как не растратить все деньги в интернет-магазинах во время длинных (и не очень теплых) майских выходных, "РГ" рассказали эксперты.

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Маркетплейсы привлекательны простотой оформления заказов, большим выбором товаров и удобной доставкой, а хитрые приемы маркетологов делают онлайн-платформы еще более заманчивыми. Поэтому мы так легко "подсаживаемся" на них. Однако устоять перед этим соблазном можно.

В первую очередь к импульсивной трате денег склонны люди с повышенной тревожностью, считает практикующий психолог Ирина Беспоместных.

«Чтобы снять накопленную в будни тревогу, человек начинает листать ленту товаров онлайн-магазинов, что-то выбирать, складывать в корзину. У него вырабатывается таким образом "быстрый" дофамин, приносящий кратковременное удовольствие без особых усилий. Кроме того, удовлетворяется внутреннее желание владеть, обладать, появляется ощущение всемогущества и контроля за своей жизнью: хочу - куплю, хочу - не куплю. Оно действует как антидепрессант», — отмечает она.

Более стабильны в этом смысле, по ее словам, люди, имеющие четкие цели в жизни, хобби, широкий круг друзей. Те же, у кого внутри пустота, стараются заполнить ее "дешевыми" удовольствиями - просмотром сериалов, коротких видео и, конечно, бесчисленными покупками на маркетплейсах.

«Самое интересное, что очередное новое платье или 125 туалетных ершиков ничего не меняют в жизни, - говорит собеседница. - Не появляются новые друзья и поклонники, в доме не становится чище, а человек так и продолжает "зависать" в интернет-магазинах».

Как понять, что пора остановиться и больше не покупать ненужные вещи? Ирина Беспоместных советует обратить внимание на следующие моменты: бесконтрольные траты, выбор между встречей с друзьями и онлайн-шопингом в пользу последнего, кредиты на покупки. В этом случае надо стараться переключаться, и лучше всего - на выезд на дачу или выход в парк, ведь природа всегда "обнуляет" психику до базовых настроек. Можно примкнуть к городским сообществам по бегу, спортивной ходьбе, велосипедным прогулкам.

Когда случай не настолько запущенный, а человек просто хочет сделать необходимые, на его взгляд, покупки, специалисты советуют сначала составить список.

«Первый шаг - список, второй - ревизия домашних запасов, — рекомендует психолог Гузаль Садыкова. — Иногда в "закромах родины" можно найти нужные вещи, порой даже нераспакованные, купленные в прошлый раз "в угаре" шопинга. Третий шаг - соотнесение итогового списка с количеством имеющихся средств. Все лишнее, на что не хватает денег, - вычеркиваем, включая таким образом внутреннего контролера».

Однако бывает так, что товар очень понравился, и человек не готов отказать себе в нем, тем более в праздник. Грамотно удовлетворить эту потребность поможет психологический прием "мороженое".

«Все мы любим мороженое, но понимаем, что если съедим его много, то завтра, возможно, придется лечить горло. Так и с шопингом: позвольте себе "объесться" товарами, но внутренне помните о "протрезвлении" и будущей нехватке финансов в семейном бюджете», — предупреждает Гузаль Садыкова.

Среди других приемов правильных онлайн-покупок - добавление товара, который заинтересовал, в корзину (возможно, завтра вы уже передумаете его приобретать), выставление лимита платежей по банковской карте (иногда стоит и вообще отвязать ее от приложений маркетплейсов, чтобы не было соблазна покупать в один клик), отключение уведомлений о скидках. Также стоит подумать, какими другими способами, помимо покупок, вы можете порадовать себя в праздники.

А вот кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Рыкалина считает, что внимательный поиск товаров онлайн - сам по себе хорошая психотерапия, маркетплейсы же порой хорошо помогают сэкономить время.

«По большому счету шопинг на маркетплейсе ничем не отличается от шопинга офлайн, хотя и имеет серьезное преимущество - магазин всегда у тебя под рукой, и не надо никуда идти или ехать. Не "подсесть" шопоголику на них практически невозможно», — отмечает эксперт.

Она, как и психологи, рекомендует покупателям прежде всего выделить сумму, которую они готовы потратить, и придерживаться запланированных расходов.

«При этом у маркетплейсов есть определенная особенность: могут быть одни и те же продукты, представленные разными продавцами, и если товар вам действительно необходим, стоит сделать конкретный поиск, не останавливаясь на первом же, который вам попал по рекламному баннеру», — советует собеседница.

Фильтры при поиске товаров она рекомендует настраивать по цене. Также важно почитать отзывы - все же на маркетплейсах они не всегда "накручены".

«Маркетплейсы достаточно назойливо предлагают покупателям оставлять отзывы, но надо помнить, что у вас и у неизвестного вам покупателя могут быть очень разные критерии качества продукта. В конце концов, внимательный поиск - это своего рода психотерапия и гордость за себя - разумного и рационального», — добавляет доцент.

Отвечая на вопрос, можно ли сэкономить, покупая на маркетплейсе, эксперт подчеркивает, что ценообразование крайне разнообразно, одни и те же товары могут иметь различную цену как в офлайн-, так и в онлайн-магазинах.