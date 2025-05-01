Сексолог объяснил причину плохого самочувствия после оргазма

Такое происходит, если «физические проявления отличаются от психологических».

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал практикующий психолог, арт и акт-терапевт Филипп Жевлаков.

«Не всё, что с нами происходит, можно называть оргазмом. Благодаря фильмам для взрослых мы представляем оргазм. У мужчин, у женщин оргазм — это что-то, что происходит в голове, в мозгу. То есть это такой момент экстаза. Мы технически можем испытать какой-то процесс, который в социуме называется оргазмом, но это не будет он. Бывает, что после оргазма мне плохо. Значит, это был не оргазм, когда физические какие-то проявления отличаются от психологических. То есть я физически показываю, что случился оргазм, но в мозгу он не произошёл».

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