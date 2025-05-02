Ароматерапевт рассказала, какой запах поможет женщине расслабиться

Почти половина россиянок — 48 процентов — признали, что аромат готовящегося на мангале шашлыка создает для них романтическую атмосферу. При этом 12 процентов респондентов сообщили о своем безразличном отношении к запаху жареного мяса. Ароматерапевт и аромапсихолог Наталья Гришина объяснила, что ароматы во многом отражают психофизическое состояние человека.

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Если у одной девушки появилась романтичность во время пикника и шашлыков, то, значит, это ее чувства внутри — влюбленность, возвышенно энергичное состояние. И она всякий раз будет вспоминать этот запах вместе с этим состоянием, ей будет хотеться еще и еще, — объяснила эксперт.

По ее словам, есть запахи, которые ассоциируются с бодростью, энергией, а иные могут расслаблять. Гришина уточнила, что все цветочные ароматы гармонизируют и расслабляют девушку. Они подходят для романтического момента, для таких случаев подойдут запахи розы, жасмина и лаванды.

Эксперт добавила, что в воздух можно добавлять цитрусовые ароматы, которые ассоциируются с бодростью и позитивной энергией, сообщает «Радио 1».

Уролог Шамиль Алиев рассказал, что эфирные масла с ароматами шалфея, сандала и пачули повышают уровень тестостерона у мужчин на 15 процентов. Он объяснил этот феномен тем, что запахи влияют на структуры головного мозга.

Президент Гильдии парфюмеров России Оксана Чернышова объяснила, как выбрать правильный парфюм. По словам специалиста, необходимо ориентироваться на его базовые ноты. Поэтому всегда стоит дожидаться их раскрытия. Эксперт напомнила, что духи не следует выбирать в спешке.

Ранее эксперты провели опрос и узнали, какой аромат парфюма не нравится россиянам. Специалисты также назвали лучшие духи, которые могут держать запах весь день.

Парфюмер и основательница бренда Urban Scents Мари Урбан рассказала, что мужчин привлекают мускусные и ванильные нотки в парфюме, а также отдушка из розы.